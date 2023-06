Aston Villa-target Hughes vertrekt bij Fulham

Mark Hughes is niet langer trainer van Fulham. De oefenmeester heeft donderdag de handdoek in de ring geworpen, naar verluidt, om voor zichzelf de weg vrij te maken naar Aston Villa. Daar is hij in beeld om Gerard Houllier op te volgen. De Fransman stapte onlangs op in Birmingham vanwege gezondheidsproblemen.

Dat Hughes Fulham verlaat, heeft naar eigen zeggen niets te maken ‘met invloeden van buitenaf’. “En mijn zaakwaarnemer en ik zijn ook door nog geen enkele andere club benaderd”, aldus Hughes tegen SkySports.

Hughes was pas één jaar werkzaam bij Fulham. De Welsman nam de scepter vorige zomer over van Roy Hodgson, die naar Liverpool overstapte. Hughes, in het verleden coach van onder meer Manchester City, gidste de Londense ploeg naar de achtste plaats in de Engelse Premier League.