Conte baalt na uitschakeling: "UEFA wilde niet luisteren"

Voor Juventus rest na de winterstop een vervolg in de Europa League. De Italiaanse topclub ging in de laatste groepswedstrijd van de Champions League onderuit bij Galatasaray (1-0). Trainer Antonio Conte wijst vooral de slechte omstandigheden van het veld aan als reden van het verlies. De bal rolde nauwelijks en bovendien kwam de sneeuw - evenals een dag eerder toen het duel nog werd gestaakt - met bakken uit de lucht.

"We hebben pogingen ondernomen om de wedstrijd uit te stellen, maar bij de UEFA wilde niemand luisteren. Zelfs Roberto Mancini (coach van Galatasaray, red.) zei dat het gevaarlijk was om op dit veld een wedstrijd af te werken", aldus Conte tegen Sky Sport Italia. "Na de eerste helft heb ik bovendien bij de scheidsrechter aangegeven dat het niet veilig was om in deze omstandigheden te voetballen. Ook dat bleek vergeefse moeite. Het maakt me kwaad dat we gisteren niet mochten spelen omdat het gevaarlijk was, terwijl het vandaag opeens geen probleem meer was. En dat terwijl we in een modderpoel moesten aantreden."

Volgens de oefenmeester valt zijn elftal niets te verwijten. "Mijn spelers hebben alles gegeven. En op een goede grasmat hadden we ons normale spel kunnen laten zien. We hadden ook nog eens de pech dat we in de tweede helft op het slechtste deel van het veld een doelpunt moesten zien te forceren", aldus Conte. "Onze fout is dat we van deze wedstrijd afhankelijk waren om kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen. We hebben onszelf in deze lastige positie gebracht. Nu moeten we deze kater gaan wegspoelen met enkele goede resultaten in de Serie A."