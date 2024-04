Koster blij met eerste zege sinds augustus: "Dodelijk efficiënt"

Adrie Koster was opgelucht dat Willem II de 2-3 voorsprong nog over de streep trok in de slotfase op bezoek bij PEC Zwolle. Het was de eerste zege sinds 26 augustus en dus kon de oefenmeester tevreden zijn. "We waren dodelijk effectief, zeker bij de eerste twee goals", oordeelde de coach.

Tegenover Omroep Brabant ging hij in op de overwinning. "Logisch dat je opgelucht bent. Het zijn twee concurrenten, Zwolle stond een puntje voor op ons. Dan kun je maar één ding doen. Proberen hier te winnen", aldus Koster. "We waren dodelijk efficiënt. De eerste twee momenten prik je meteen binnen, dan wordt het makkelijker. Denk je...", glimlachte de coach, die zag dat het tegendeel juist waar was.

Want beslissen deden de bezoekers het duel niet, ondanks dat ze meerdere kansen kregen. "Na de 1-3 moet het gespeeld zijn, maar werd het voornamelijk hectisch. We vergaten de 1-4 te maken. Natuurlijk is het dan nog billenknijpen in de slotfase. Gelukkig hebben we het duel over de streep getrokken, want hier zaten we lang tegenaan te hikken. Deze zege is goed voor ons zelfvertrouwen."