Wenger bij FIFA aan de slag als directeur voetbalontwikkeling

Arsène Wenger maakt zijn rentree in de voetbalwereld, maar niet langs de zijlijn. De Fransman gaat aan de slag bij de FIFA, zo maakt de wereldvoetbalbond woensdag bekend. De voormalig trainer van Arsenal is aangesteld als 'Chief of Global Football Development'.

De zeventigjarige Wenger werd de voorbij tijd genoemd als mogelijk opvolger van Niko Kovac bij Bayern München, maar voorzitter Karl-Heinz Rummenigge ontkrachtte al snel dat de Fransman in beeld was. Bij de FIFA wordt Wenger verantwoordelijk voor het de ontwikkeling van de sport bij zowel de mannen als vrouwen wereldwijd. Ook wordt hij de leidende autoriteit op het gebied van technische ontwikkelingen en spelregels binnen het voetbal.

De Fransman, die 22 jaar trainer was van Arsenal, keert zodoende voorlopig niet terug als trainer. "Ik kijk er erg naar uit om deze uiterst belangrijke uitdaging aan te gaan. Niet alleen omdat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in het analyseren van voetbal vanuit een breder perspectief, maar ook omdat de missie van FIFA als bestuursorgaan van de wereldvoetbal echt wereldwijd is", aldus Wenger.

"Ik geloof dat de nieuwe FIFA die we de afgelopen jaren hebben zien ontstaan, de sport centraal stelt in zijn doelstellingen en vastbesloten is om de het spel in zijn vele verschillende componenten te ontwikkelen. Ik weet dat ik kan bijdragen aan deze doelstelling en zal hier al mijn energie in steken", besluit de trainer, die de voorbije tijd als analist bij beIN Sports werkte.