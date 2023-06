Cambuur hoopt sterkhouders Mühren en Stevens te houden

SC Cambuur hoopt een belangrijk duo van het zo succesvolle vorige seizoen ook aankomend jaar weer in de selectie te hebben. Robert Mühren en Sonny Stevens hoopt technisch directeur Foeke Booy deze week nog te presenteren voor komend seizoen, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Eerstgenoemde staat onder contract bij Zulte Waregem, terwijl voor de keeper belangstelling is. Ook Sven Nieuwpoort kan blijven.

Dat vertelt Booy tegenover de Leeuwarder Courant. "Robert wil graag terugkeren", vertelt Booy, die dat bevestigd heeft gekregen van zaakwaarnemer Martin van Ophuizen. Het lastige is alleen dat de Belgische club hem alleen wil verkopen en SC Cambuur juist dat niet kan betalen. Momenteel ligt 'een laatste bod' bij Zulte Waregem, verder kunnen de Leeuwarders niet gaan voor de topscorer van vorig seizoen in de Eerste Divisie.

Voor keeper Stevens is veel belangstelling, mede omdat meerdere clubs in de Eredivisie nog op zoek zijn naar keepers. Bij promotie had hij een automatische contractverlenging gehad, maar dat zag Cambuur door de coronacrisis door de neus geboord worden. "Ik proef bij hem net als bij Robert dat hij hier nog iets wil afmaken", aldus Booy, die optimistisch is over het behouden van de keeper.

Het drietal stond echter niet op het veld bij de eerste training, waar achttien spelers meededen. Met verdediger Nieuwpoort is de club ook nog in gesprek, al kwam hij afgelopen seizoen mede door een zware blessure amper aan de bak.