Gisteren gemist: Memphis, Milan en Ajax winterkampioen

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 23 december.

Plichtmatig Ajax winterkampioen door punt bij Willem II

Ajax gaat als koploper van de Eredivisie de winterstop in. Na een plichtmatig optreden tegen Willem ll, dat haar huid duur verkocht, kwamen de Amsterdammers woensdagavond niet verder dan een gelijkspel. Antony opende al vroeg de score, waarna Ajax de rest van het duel vreemd genoeg achter de feiten aan liep. Kwasi Wriedt zorgde voor de verdiende gelijkmaker, waarna Willem ll zelfs nog aanspraak mocht maken op meer. Zover kwam het echter niet (1-1).

Armzalig ADO Den Haag met kater de feestdagen in

ADO Den Haag is het jaar in stijl geëindigd. De Hagenaren hadden woensdagavond weinig in te brengen tegen PEC Zwolle en verloren de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft met 0-2. Als nummer zeventien van de Eredivisie gaat ADO de feestdagen in.

Groningen loopt op tandvlees en verliest van Heracles

FC Groningen heeft met 0-1 verloren tegen Heracles in de laatste wedstrijd van het seizoen. De eerste helft was zwak. Groningen was dominant, maar kreeg weinig mogelijkheden, en ook de mogelijkheden van Heracles waren op een hand te tellen. In de tweede helft werd Heracles iets gelijkwaardiger, maar grote kansen bleven ook nu uit. De wedstrijd leek af te stevenen op een bloedeloze 0-0, tot invaller Adrián Szöke tegen de verhouding in de 0-1 voor Heracles binnenschoot. Daarna probeerde de thuisploeg nog een gelijkmaker te forceren, maar deze viel niet meer.

AC Milan winterkampioen, Karsdorp maakt grote indruk

AC Milan is de winterkampioen van de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Piolo won woensdagavond in extremis van Lazio (3-2) en gaat daardoor met een uitstekend gevoel de feestdagen in. AS Roma met een uitblinkende Rick Karsdorp pakte ook de volle buit, terwijl Atalanta en Napoli punten verspeelden.

Linssen is eindelijk los en loodst Feyenoord naar de derde plek

Feyenoord gaat door een 3-0 zege op sc Heerenveen als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in. Door drie treffers van Bryan Linssen profiteert het optimaal van de misstap die Vitesse eerder op de dag beging tegen AZ. Linssen scoorde voor het eerst sinds oktober weer eens en was dus de gevierde man. De uitploeg wint voor de zevende keer op rij niet en blijft dus achtste.

Memphis en Botman samen aan kop de winterstop in

Olympique Lyon gaat als koploper van de Ligue 1 de winterstop in. De club van Memphis Depay sloot woensdagavond het jaar af met een 3-0 zege tegen FC Nantes. De koppositie deelt Lyon met het Lille van Sven Botman, dat in de slotfase Montpellier opzij zette. Paris Saint-Germain maakte geen fout tegen Strasbourg.