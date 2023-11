Kan Duitsland het toernooi redden in de topper tegen Portugal?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 19 juni.

Wedstrijden

Hongarije - Frankrijk (15.00 uur)

Hongarije is misschien wel de grootste underdog van het hele EK, maar hield in de openingswedstrijd lang stand tegen Portugal. In de slotfase capituleerde het echter toch en verloor het zelfs nog met 0-3. Hoe brengt de ploeg het ervanaf tegen titelfavoriet Frankrijk, dat na de gewonnen topper tegen Duitsland vandaag al een achtste finale-ticket kan binnenslepen?

Portugal - Duitsland (18.00 uur)

Vanavond staat met Portugal - Duitsland de tweede topper in de Poule des Doods op het programma. De Duitsers verloren in de openingswedstrijd van Frankrijk en moeten dus winnen om zicht te houden op de achtste finale. In 2018 was Duitsland het lachertje door al in de groepsfase uitgeschakeld te worden. Wordt een herhaling van dat toernooi vandaag voorkomen?

Spanje - Polen (21.00 uur)

Op voorhand waren Spanje en Polen de favorieten in groep E, maar die status konden ze in hun eerste wedstrijd nog niet bepaald waarmaken. Ondanks een overvloed aan kansen kwam Spanje niet tot scoren tegen Zweden (0-0) en bij Polen kwam smaakmaker Robert Lewandowski er totaal niet aan te pas in de verloren wedstrijd tegen Slowakije (1-2). Welke van de twee ploegen maakt vandaag aanspraak op eerherstel?

Voetbal op tv

