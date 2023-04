Eiting zorgt voor verrassing; Misser Xavi Simons wordt Paris fataal

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 31 januari.

Belletje met Lampard gaf doorslag voor Van de Beek

Donny van de Beek is speler van Everton. The Toffees huren de oud-Ajacied tot het einde van het seizoen van Manchester United. In een interview met de clubkanalen van Everton geeft Van de Beek aan dat een belletje met kersvers trainer Frank Lampard de doorslag gaf. Everton heeft geen optie tot koop in het contract van Van de Beek kunnen bedingen.

Xavi Simons verantwoordelijk voor uitschakeling Paris Saint-Germain

Een flinke dreun voor Paris Saint-Germain: de Franse topclub is uit het bekertoernooi geknikkerd. Nadat het in reguliere speeltijd 0-0 was geëindigd tegen Nice, volgden er strafschoppen. Xavi Simons nam uiteindelijk de beslissende misser voor zijn rekening, waardoor niet de Parijzenaars, maar Nice het in de kwartfinale mag opnemen tegen Olympique Marseille.

Verrassende move voor Eiting: terugkeer naar Engeland

Carel Eiting zorgde op Deadline Day misschien wel voor de meest verrassende Nederlandse transfer. Eiting besloot zijn contract bij Racing Genk te ontbinden en terug te keren naar Huddersfield Town, dat hem eerder al eens huurde van Ajax. Eiting kwam pas afgelopen zomer naar Genk, dat toen nog onder leiding stond van de later ontslagen John van den Brom.

Botman had wel naar Newcastle United gewild

Sven Botman blijft bij Lille, ondanks concrete interesse van grote clubs als AC Milan en Newcastle United. Botman geeft in een interview aan dat hij wel oren had gehad naar een avontuur bij de inmiddels steenrijke Engelse club. Nu de transfer niet doorgaat - Lille wilde Botman tijdens de wintertransferwindow niet van de hand doen - hoopt Botman komende zomer alsnog een mooie stap te maken.

Van Basten plaatst vraagtekens bij stap Weghorst

Wout Weghorst heeft zijn droomtransfer naar de Premier League te pakken. De spits verruilt Wolfsburg voor Burnley. Marco van Basten zet zijn vraagtekens bij de stap van de Oranje-international. "Hij is geen sukkel, maar hij kan toch niet blij zijn met een transfer naar Burnley? Die staan laatste in de Premier League", sprak San Marco bij Rondo.