Diverse contracten lopen af bij Ere- en Eerste Divisie-clubs

Nieuws

Laatste dag formele opzegging contracten

Het is 31 maart en dat betekent dat de Nederlandse clubs uiterlijk vandaag aflopende contracten van spelers formeel moet opzeggen. Gebeurt dat niet, dan heeft de speler recht op een automatische verlenging van een jaar tegen dezelfde voorwaarden.

Artikel gaat verder onder video

Wedstrijden

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (20.30 uur)

Het worden spannende weken voor Eintracht Frankfurt. De Duitse club hoopt ook volgend seizoen in de Champions League uit te komen. Daarvoor moeten in de laatste negen speelrondes van het seizoen nog wel de nodige punten worden gepakt. Eintracht Frankfurt staat op dit moment zesde op zes punten achterstand van de felbegeerde vierde plaats.

Zulte Waregem - Antwerp FC (20.45 uur)

Het Antwerp van Mark van Bommel gaat in de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen proberen zo veel mogelijk punten te verzamelen om met een zo goed mogelijke uitgangspositie aan de play-offs om het kampioenschap te beginnen. Op dit moment is de achterstand op KRC Genk acht punten. Bij de start van de play-offs worden alle punten gehalveerd.

Voetbal op tv

20.30 uur: Veronica Offside, Veronica - talkshow

20.30 uur: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.45 uur: Zulte Waregem - Antwerp FC, Ziggo Sport Docu - live verslag van het Pro League-duel

21.00 uur: Burnley - Sunderland, Viaplay - live verslag van het Championship-duel

21.00 uur: Olympique Marseille - Montpellier, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het Ligue 1-duel

22.00 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow