Jan-Joost van Gangelen komt met nieuwtje over Gernot Trauner

Het is nog onzeker of Gernot Trauner komende zondag namens Feyenoord in actie kan komen tegen Sparta Rotterdam. Volgens Jan-Joost van Gangelen zal daar deze dinsdag meer duidelijk over worden.

Trauner is niet ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. De Oostenrijkse verdediger viel vorige week uit in het EK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan (4-1) en werd vervolgens niet fit genoeg bevonden voor de ontmoeting met Estland van maandagavond.

Trauner keerde maandag - volgens 1908.nl om 'enkele dagen revalidatie te winnen' - al terug naar Feyenoord. Later op de avond gaf Van Gangelen in de studio van ESPN een update over de situatie van de centrale verdediger. "Laatste nieuws: Trauner wordt morgen onderzocht. Dan kunnen ze ook eventueel wat zeggen over hoe lang hij eruit zal liggen."

Voor Feyenoord is het wat fysieke problemen betreft geen goede interlandperiode geweest. Lutsharel Geertruida liep tegen Frankrijk een hamstringblessure op en ligt er naar verwachting meerdere weken uit. Mats Wieffer kwam na maandagavond na een harde tackle ook niet ongeschonden uit zijn interlanddebuut, al lijkt de wedstrijd tegen Sparta voor hem niet op losse schroeven te staan.