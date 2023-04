'Bayern München-aanvallers krijgen het met elkaar aan de stok: Mané deelt klap uit'

Het is hommeles bij Bayern München. De Duitse grootmacht zette Julian Nagelsmann onlangs op straat en stelde Thomas Tuchel aan als vervanger om de resultaten weer goede kant op te krijgen, maar het loopt vooralsnog allesbehalve gesmeerd. Bayern München werd vorige week uitgeschakeld in het bekertoernooi en nu dreigt ook een exit uit de Champions League. Bovendien zou Sadio Mané teamgenoot Leroy Sané een klap hebben verkocht.

Mané maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Bayern München. De transfer van de Senegalees, die in Engeland was uitgegroeid tot een van de beste aanvallers ter wereld, bracht hoge verwachtingen met zich mee. Maar die heeft Mané vooralsnog niet kunnen waarmaken. De aanvaller raakte in november geblesseerd waardoor hij het WK in Qatar aan zich voorbij moest laten gaan. We zijn inmiddels een paar maanden verder, maar Mané heeft nog altijd niet kunnen overtuigen.

De Senegalees is inmiddels zelfs reservespeler bij Bayern München. Dinsdagavond kwam hij in de eerste kwartfinale tegen Manchester City in de Champions League als invaller binnen de lijnen, maar slaagde hij er niet in het verschil te maken. Gedurende zijn invalbeurt zou hij het aan de stok hebben gekregen met Sané. Volgens BILD ging Mané na afloop van het verloren duel in Manchester verhaal halen bij de Duitse aanvaller. Mané zou niet blij zijn geweest met de manier waarop Sané tegen hem sprak. De Senegalees zou vervolgens ‘uit het niets’ een klap hebben uitgedeeld, waarbij Sané op zijn lip werd geraakt.



De aanleiding voor de woordenwisseling binnen de lijnen zou een loopactie van Mané zijn geweest. De Senegalees koos de diepte, terwijl Sané liever had gezien dat zijn collega de bal in de voeten was komen vragen. Sané werd boos en begon vervolgens een discussie met Mané, die daar dus niet over te spreken zou zijn geweest.

Ruzie met Nagelsmann

Bayern München telde afgelopen zomer 32 miljoen euro neer voor de komst van Mané, maar het huwelijk tussen de Duitse recordkampioen en Senegalees is dus nog geen succes. De aanvaller kwam vooralsnog 32 keer in actie voor Der Rekordmeister. Hij was elf keer trefzeker en verzorgde vijf assists. Zijn laatste treffer maakte hij op 29 oktober in de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05. Na het ontslag van Nagelsmann kwam het gerucht naar buiten dat het niet boterde tussen Mané en de trainer die hem naar München haalde. Nagelsmann gebruikte de aanvaller in zijn laatste wedstrijden als hoofdtrainer bij Bayern voornamelijk als invaller. Ook onder Tuchel begon Mané al drie keer op de bank.