Been ziet weinig verandering in gedrag supporters: 'Maar misschien is dat de oplossing'

Mario Been heeft er een hard hoofd in dat de ongeregeldheden in Nederlandse stadions snel zullen afnemen. Afgelopen weekend was het weer drie keer raak in de Eredivisie en dinsdag werden twee duels zonder publiek uitgespeeld. Dat gold onder meer voor de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II.

"Dit is wel in het voordeel van NAC geweest", vertelde analist Kees Kwakman aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. "Die zaten er totaal niet lekker in, terwijl Willem II verdiend op voorsprong kwam. Dit is dan wat je gaat krijgen. Dan moet je er naar toe dat de uitslag vast staat. Dus bijvoorbeeld 0-1 voor Willem II. Maar was had je dan met FC Groningen - NEC moeten doen? Dan was na negentien minuten."

Artikel gaat verder onder video

Marciano Vink vindt dat de KNVB de opties goed moet afwegen. "Je kan toch ook zeggen dat ze na tachtigste minuut niet meer op en neer gaan rijden om de wedstrijd af te maken? Dat de uitslag dan inderdaad vast staat. Je bent nu aan het heropvoeden", aldus de analist, die aangevuld door Kwakman. Het is al wat minder de afgelopen weken, laten we hopen dat het doorzet. Dat moeten we ook even de kans geven."

Been ziet op zijn beurt een soortgelijke oplossing als in het buitenland werken. Toch weet hij niet of dat het gedrag van de mensen zomaar gaat veranderen. "Misschien is geen drank meer schenken de oplossing", opperde de oud-trainer van Feyenoord. "In ieder geval dat je het niet meer op de tribune mag hebben. Dan heb je dat in ieder geval al opgelost. Dan is het te hopen dat ze niet met andere dingen gaan gooien."