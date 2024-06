Frenkie de Jong geeft update over blessure en slaat een aanbod Hélène Hendriks af

is nog altijd geblesseerd en het is nog maar de vraag of hij tijdens de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal gaat spelen in Hamburg. Het herstel van de middenvelder gaat goed, zo meldde hij zelf tijdens het programma Wij houden van Oranje op SBS. Een kussentje was niet nodig voor de FC Barcelona-middenvelder.

“Het gaat goed, we doen er alles aan, ik hoop dat ik erbij ben vanaf de eerste wedstrijd. Het is nog moeilijk om te beloven, maar het gaat goed”, begon De Jong. “Het speelt echt altijd in je hoofd. Ook ’s nachts als je even naar de WC moet ben je altijd even aan het kijken hoe hij voelt. Op een gegeven moment wil je natuurlijk vrij spelen. Als je speelt moet je vrij in je hoofd zijn. Maar volgens mij is het vrij logisch, ik heb het altijd als ik geblesseerd ben. De hele dag door denk ik er wel aan”, ging hij verder.

“We gaan voor de eerste wedstrijd, maar ik kan er niks in beloven. Het hangt er echt vanaf hoe die enkel reageert, en de volgende stappen gaat verwerken, maar het herstel gaat goed”, aldus de Nederlandse voetballer. Op de vraag van Hélène Hendriks of De Jong een kussentje nodig had, antwoordde De Jong: “Nee, dat hoeft niet hoor, dat is lief van jullie.”

