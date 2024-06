Koeman houdt 'Van Gaal-traditie' in ere, Van Dijk: 'Dat helpt natuurlijk enorm'

Aanvoerder heeft zaterdagavond in Wij Houden van Oranje onthuld dat de selectie van het Nederlands elftal een dag na zowel de eerste als de derde groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland hun families mogen zien. Daarmee herhaalt bondscoach Ronald Koeman de geste die zijn voorganger Louis van Gaal maakte tijdens de WK's in Brazilië (2014) en Qatar (2022).

In Brazilië werden de deuren van het spelershotel soms zelfs op wedstrijddagen geopend voor partners, kinderen en andere naasten van de Oranje-spelers. In Qatar herhaalde Van Gaal dat bijvoorbeeld na de 2-0 zege op Senegal in de poulefase. Koeman houdt de 'traditie' in ere en heeft zijn selectie nú al verteld wanneer zij hun families mogen zien.

Frenkie de Jong gaat in het SBS-programma in op de sfeer die heerst in de spelersgroep van Koeman, die momenteel bijeen is in Zeist om zich voor te bereiden op het EK, dat voor Nederland op 16 juni begint als Polen in Hamburg de tegenstander is in het eerste pouleduel. De middenvelder van FC Barcelona, die even eerder een update over het herstel van zijn enkelblessure had gegeven, noemt de sfeer te vergelijken met een schoolkamp. "Ik vind het hartstikke gezellig met die jongens. Ook tijdens het EK (in 2021, red.), dat was tijdens covid, hebben we hier lang gezeten met de jongens."

De Jong werd eerder dit jaar vader, net als veel van zijn teamgenoten. Toch hoeven de Oranje-spelers hun gezinnen niet wekenlang te missen. "Ja, daar zijn al afspraken over gemaakt", antwoordt Van Dijk op een vraag van Jack van Gelder. "De dag na de eerste en de derde wedstrijd mogen we onze families zien, na onze hersteltraining. Dat helpt enorm", zegt de verdediger van Liverpool. "We zien elkaar vanaf gisteren (vrijdag, red.) een hele tijd niet. Je mist je familie familie heel snel, in mijn geval sowieso."

