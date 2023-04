Bij Feyenoord gaat na een aantal lastige dagen de focus weer op voetbal

Voor Feyenoord staat vier dagen na de tumultueus verlopen Klassieker de volgende wedstrijd op het programma. Thuis tegen RKC Waalwijk gaat de ploeg van trainer Arne Slot proberen de koppositie in de Eredivisie te verstevigen. In samenwerking met Jack’s blikt FCUpdate.nl vooruit op de wedstrijd die zondagavond om 20.00 uur van start gaat.

De Klassieker tegen Ajax in de halve finale van de KNVB Beker is voor Feyenoord nu al een zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis. Davy Klaassen was onbedoeld het middelpunt van een incident dat de hele wereld over ging. Terwijl aanvoerders Orkun Kökçü en Dusan Tadic uit elkaar werden gehouden, belandde een vanaf de tribune gegooide aansteker (vermoedelijk) op het hoofd van de middenvelder van Ajax. Klaassen hield er een hoofdwond aan over en de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

Bij Feyenoord willen ze het aanstekerincident het liefst zo snel mogelijk vergeten. Hoewel het laatste woord nog niet is gezegd over wat er in De Kuip is gebeurd, gaat bij de ploeg van trainer Arne Slot de focus weer op voetbal. Er staat immers een hoop op het spel. Feyenoord is weliswaar uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar stevent desalniettemin af op een hoofdprijs. In de Eredivisie is met nog zeven wedstrijden te gaan de voorsprong op PSV en Ajax acht punten.

Er bestaat geen twijfel over wie zondagavond de favoriet is in De Kuip. De odd voor een Rotterdamse zege is bij Jack’s vastgesteld op 1.17. Een onverwachte overwinning van de bezoekers uit Noord-Brabant levert 15.00 keer de inzet op. Een gelijkspel zou ook een stunt zijn van RKC. De odd voor een remise is 8.50.

