Heel Zwolle juicht voor ADO: Advocaat kan promotie veiligstellen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 16 april.



Wedstrijden

ADO Den Haag – Almere City FC (12.15 uur)

PEC Zwolle liep vorige week promotie naar de Eredivisie mis doordat het uitduel met FC Eindhoven (4-2) verloren ging. Deze week krijgt de koploper een tweede kans om de terugkeer op het hoogste niveau te bewerkstelligen. PEC won vrijdag al van Telstar, maar is nu afhankelijk van het resultaat bij ADO Den Haag - Almere City. Bij winst van de thuisclub op de huidige nummer drie kan PEC, dat afgelopen seizoen degradeerde, een directe terugkeer in de Eredivisie niet meer ontgaan. ADO klom onder Dick Advocaat de afgelopen maanden gestaag omhoog op de ranglijst, waarop het momenteel tiende staat. Bij een overwinning op Almere doet de club nog altijd mee om plek acht, die na het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs.

SC Cambuur – Feyenoord (16.45 uur)

Eredivisie-koploper Feyenoord brengt vandaag tussen het tweeluik met AS Roma in de Europa League door een bezoek aan Leeuwarden, waar hekkensluiter SC Cambuur wacht. De thuisploeg staat troosteloos onderaan in de Eredivisie en lijkt een wonder nodig te hebben om degradatie nog te kunnen ontlopen. Feyenoord-trainer Arne Slot zal het duel mogelijk gebruiken om enkele vaste krachten rust te gunnen met het oog op de zware return in Rome, die donderdag alweer op het programma staat. Kan Cambuur daar verrassend van profiteren of maakt Feyenoord opnieuw geen fout in de strijd om de eerste landstitel sinds 2017?

Nottingham Forest – Manchester United (17.30 uur)

Erik ten Hag heeft een flinke puzzel te leggen voor het duel van Manchester United, dat vanmiddag op bezoek gaat bij Nottingham Forest, de nummer achttien van de Premier League. Afgelopen donderdag zag de Nederlandse trainer zijn centrale verdedigers Raphaël Varane en Lisandro Martínez geblesseerd uitvallen in het Europa League-duel met Sevilla. De kans is dan ook groot dat Ten Hag in Nottingham een beroep gaat doen op Harry Maguire, de gevallen aanvoerder die tegen Sevilla een eigen doelpunt maakte. Bij winst vergroot United, momenteel vierde, het gat met nummer vijf Tottenham Hotspur naar zes punten.

Ajax – FC Emmen (20.00 uur)

In de Johan Cruijff Arena hoopt Ajax de 4-0 thuiszege op Fortuna Sittard van vorige week een passend vervolg te geven. Dat lijkt op papier te moeten lukken, aangezien met FC Emmen de nummer zestien van de Eredivisie op bezoek komt. De Amsterdammers zijn echter gewaarschuwd: in november, vlak voor de start van het WK in Qatar, speelde het in Drenthe met 3-3 gelijk. Vorig seizoen had de club in eigen stadion geen kind aan Emmen, dat er met een afgetekende 4-0 niet aan te pas kwam. John Heitinga zal dan ook hopen op een herhaling van dat scenario; de strijd met PSV en in mindere mate AZ om de tweede plaats zou weleens op doelsaldo beslist kunnen worden.

Voetbal op tv

12.15 uur: NEC – Vitesse, ESPN 2, live verslag van het duel in de Eredivisie

12.30 uur: RC Genk – Anderlecht, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Jupiler Pro League

13.00 uur: Lille OSC – Montepellier HSC, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Ligue 1

14.30 uur: FC Volendam – PSV, ESPN 3, live verslag van het duel in de Eredivisie

14.30 uur: FC Utrecht – FC Twente, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

16.15 uur: Getafe – FC Barcelona, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Primera Division

16.45 uur: SC Cambuur – Feyenoord, ESPN 2, live verslag van het duel in de Eredivisie

18.00 uur: Sassuolo – Juventus, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Serie A

20.00 uur: Ajax – FC Emmen, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

20.00 uur: Fortuna Sittard – AZ, ESPN 2, live verslag van het duel in de Eredivisie

20.45 uur: AS Roma – Udinese, Ziggo Sport Tennis, live verslag van het duel in de Serie A

21.00 uur: Valencia – Sevilla, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Primera Division