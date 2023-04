Probleemclub SVA Papendorp boekt grote overwinning in rechtszaak tegen KNVB

De KNVB heeft ten onrechte het lidmaatschap van amateurclub SVA Papendorp opgezegd, zo heeft de rechtbank in Utrecht geoordeeld. In 2020 werd de Utrechtse club geroyeerd naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens een wedstrijd in oktober 2019. Dat was het zoveelste geweldsincident waar Papendorp bij betrokken was.

In het vonnis, dat dinsdag is gepubliceerd, staat dat de KNVB in eerdere gesprekken met Papendorp de verwachting heeft gewekt dat de zwaarste maatregel zou kunnen zijn dat alle teams voor de (resterende) duur van één seizoen niet aan de competitie zouden mogen deelnemen. Dat zou volgen uit een contract dat de KNVB en Papendorp hadden opgesteld en dat in september 2019 is ondertekend.

De KNVB heeft de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat bij schending van één of meer van de afspraken uit het contract, de zwaarste maatregel zou kunnen zijn dat alle teams van de club voor de (resterende) duur van één seizoen niet aan de competitie zouden mogen deelnemen. Dit moet voor de KNVB duidelijk zijn geweest", luidt het vonnis. "De KNVB heeft in strijd met die door haarzelf gewekte verwachting gehandeld door het lidmaatschap op te zeggen."

Voor de KNVB was het incident op 27 oktober 2019 de druppel die de emmer deed overlopen. Bij die wedstrijd rende de scheidsrechter uit angst het sportpark uit en vroeg hij voorbijgangers om de politie te bellen. De KNVB schortte daarna alle wedstrijden van Papendorp op, onderzocht de gebeurtenissen en royeerde uiteindelijk de club. De tuchtcommissie verklaarde bewezen dat een of meer spelers en/of toeschouwers zich niet behoorlijk hebben gedragen door:

• tegen de aanvoerder van de tegenstander (die een zogenoemde regenboogband droeg) zeggen: 'Met je homo-aanvoerdersband.'

• het leveren van commentaar op de scheidsrechter

• het beledigen van de scheidsrechter met de woorden: 'Lafbek, bange scheiterd, tyfushond, racist, kankerscheidsrechter’

• het aannemen van een dreigende en/of intimiderende lichaamshouding jegens de scheidsrechter

• het gooien van een bidon naar de scheidsrechter.

In januari 2020 werd het lidmaatschap van Papendorp opgezegd. Dat was de tweede Utrechtse club in korte tijd die werd geroyeerd, nadat DWSV hetzelfde overkwam. Bij DWSV verklaarde een scheidsrechter dat hij na het geven van vijf rode kaarten moest rennen voor zijn leven. Beide verenigingen zaten toen al in het traject 'Aanpak Risicoverenigingen' bij de KNVB.

Omdat de rechter de KNVB in het ongelijk heeft gesteld in de zaak over Papendorp, moet de bond de proceskosten van een kleine 1900 euro betalen aan de club.