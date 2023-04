Spakenburg aast op nieuwe stunt en deelt Liverpool Chelsea volgende dreun uit?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 4 april.

Wedstrijden



Spakenburg - PSV (20.00 uur)

Welke ploeg plaatst zich vanavond als eerste voor de finale van de KNVB Beker? Je zou zeggen dat PSV dit klusje eenvoudig zou moeten kunnen klaren, maar vlak de amateurs van Spakenburg niet uit. De ploeg van trainer Chris de Graaf zorgde eerder in dit bekertoernooi al voor een enorme stunt door eerst FC Groningen en daarna ook FC Utrecht te verslaan. In de competitie draait de stuntploeg echter zeer moeizaam. Ze haalde slechts twee punten uit de laatste vier duels. PSV maakte afgelopen zaterdag op bezoek bij NEC daarentegen veel indruk. Wordt het een kat in 't bakkie voor de Eindhovenaren?

Chelsea - Liverpool (21.00 uur)

Wie voorafgaand aan dit seizoen had gezegd dat Chelsea en Liverpool na 28 speelronden respectievelijk de nummers elf en acht van de Premier League zouden zijn, was naar alle waarschijnlijkheid voor gek verklaard. Maar het is, helaas voor de grootmachten, de snoeiharde werkelijkheid. Liverpool kreeg afgelopen zaterdag nog een pak rammel van een Erling Haaland-loos Manchester City, terwijl Chelsea met 2-0 verloor van Aston Villa. Die nederlaag kostte Graham Potter de kop, waardoor Chelsea momenteel zonder hoofdtrainer zit. Kunnen Virgil van Dijk, Cody Gakpo en hun teamgenoten daarvan profiteren?

Juventus - Internazionale (21:00)

Ook de Coppa Italia wordt dinsdagavond hervat. Juventus en Internazionale staan dan voor het eerst tegenover elkaar voor de dubbele ontmoeting in de halve finale. Beide ploegen wisten met minimale cijfers deze ronde veilig te stellen. Inter won namelijk met 1-0 van Atalanta, terwijl Juventus met dezelfde cijfers Lazio uit het bekertoernooi knikkerde. Inter verkeert in een slechte vorm en ging afgelopen weekend onderuit tegen Fiorentina. Juventus draait daarentegen wat beter. De Oude Dame versloeg Hellas Verona en kroop zodoende weer wat dichter tegen de Europese-plekken. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in San Siro.





Voetbal op tv



18.00 uur: Eintracht Frankfurt, 1. FC Union Berlin, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de DFB-Pokal

20.00 uur: Spakenburg, PSV, ESPN/FOX - live verslag van dit duel in de KNVB Beker

20.45 uur: Bayern München, SC Freiburg, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de DFB-Pokal

20.45 uur: Bournemouth - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

20.45 uur: Leeds United - Nottingham Forest, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

20.45 uur: Leicester City - Aston Villa, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: Athletic Club - CA Osasuna, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Copa del Rey

21.00 uur: Chelsea - Liverpool, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: Juventus - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Coppa Italia