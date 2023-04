Zet PEC Zwolle ditmaal wel de volgende stap naar de Eredivisie?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 14 april.





Specials

Vijf conclusies na de Europese (historische) voetbalavond voor Feyenoord en AZ

Het was een historische voetbalavond voor het Nederlandse voetbal. Nederland ging over Portugal heen naar de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst, dankzij de overwinning van Feyenoord en nederlaag van Sporting Portugal. AZ ging onderuit bij Anderlecht en droeg ditmaal niet bij. FCUpdate.nl maakt zoals altijd de balans op aan de hand van vijf conclusies.

Wedstijden

Excelsior - Go Ahead Eagles (20.00 uur)

Het zijn spannende weken voor Excelsior. De Rotterdamse club is verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. Hoewel Excelsior niet moet vergeten achterom te kijken, mikt de ploeg van Marinus Dijkhuizen op directe handhaving. Daarvoor zullen de Rotterdammers in de resterende zes speelrondes nog wel minstens één plekje moeten stijgen.

PEC Zwolle - Telstar (20.00 uur)

Het is niet de vraag of, maar wanneer PEC Zwolle promoveert naar de Eredivisie. Als de Zwollenaren vanavond winnen van Telstar en Almere City overmorgen verliezen bij ADO Den Haag, dan is promotie een feit. Mogelijk wordt er binnenkort ook een kampioensfeestje gevierd in de Overijsselse hoofdstad. De voorsprong op Willem II is met nog zes wedstrijden te gaan vijf punten.

Schalke 04 - Hertha BSC (20.30 uur)

Alle ogen in Duitsland zijn vanavond gericht op Gelsenkirchen, waar Schalke 04 en Hertha BSC het tegen elkaar opnemen. De nummers achttien en zeventien van de Bundesliga kunnen de punten in de strijd tegen degradatie heel goed gebruiken. Afdalen naar het tweede niveau van Duitsland zou voor beide clubs een ramp zijn.

Voetbal op tv

19.30 uur: Galatasaray - Kayserispor, Ziggo Sport - live verslag van het Süper Lig-duel

20.00 uur: Excelsior - Go Ahead Eagles, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20.30 uur: Schalke 04 - Hertha BSC, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.45 uur: Spezia - Lazio, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Middlesbrough - Norwich City, Viaplay - live verslag van het Championship-duel

21.00 uur: Toulouse - Olympique Lyonnais, Ziggo Sport - live verslag van het Ligue 1-duel

21.00 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow