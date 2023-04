Titelstrijd Eredivisie hervat met Rotterdamse clash en lastige uitwedstrijd voor Ajax

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 2 april.





Wedstrijden





Go Ahead Eagles – Ajax (12.15 uur):

Ajax heropent zondagmiddag de jacht op koploper Feyenoord. Dankzij de nederlaag in De Klassieker is het verschil met Feyenoord maar liefst zes punten geworden. De ploeg van John Heitinga weet echter dat Feyenoord later de zondag in actie komt tegen Sparta. Sparta draait een geweldig seizoen zal in eigen huis ongetwijfeld een lastige horde worden voor Feyenoord. Met die wetenschap zal Ajax er alles aandoen om in te lopen op de Rotterdammers. Maar of dat heel makkelijk zal gaan is nog maar de vraag. Ajax gaat namelijk op bezoek bij een ander ploeg die verrassend goed presteert dit seizoen, namelijk Go Ahead Eagles. De Deventenaren wisten op bezoek in de Johan Cruijff Arena eerder dit seizoen zelfs een puntje te stelen. In de eigen Adelaarshorst zal de ploeg van René Hake ongetwijfeld steun krijgen van de fanatieke supporters. Een gemakkelijke overwinning voor Ajax lijkt dus uitgesloten.

Sparta Rotterdam – Feyenoord (14.30 uur):

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord gaat zoals gezegd op bezoek bij buurman Sparta. De Spartanen zijn de volgende horde in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Maurice Steijn kent een droomseizoen en kan bij winst zelfs stijgen naar plek vijf. Een tegenstander dus om serieus rekening te houden voor Feyenoord. De ploeg uit Rotterdam-Zuid zal niet al te vrolijk zijn geworden van de interlandbreak. Lutsharel Geertruida raakte tijdens zijn debuut voor Oranje geblesseerd en zal langere tijd uit de roulatie zijn. Zonder de sterkhouder moet de ploeg van Arne Slot het verschil van vijf punten op PSV en zes punten op Ajax zien vast te houden. Om half drie wordt er afgetrapt op het Kasteel.

Newcastle United – Manchester United (17.30 uur):

Een leuk affiche in de subtop van de Premier League, waar Erik ten Hag met zijn Manchester United op bezoek gaat bij Newcastle United. De thuisclub kent zoals gezegd een uitstekend seizoen en staat op een verdienstelijke vijfde plaats. The Magpies kunnen bij winst zelfs op gelijke hoogte komen met nummer drie United. De ploeg van Ten Hag lijkt wat zijn teruggevallen na een sterke fase en wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen. Of Newcastle, daarentegen de afgelopen twee wedstrijden wel wist te winnen, hiervan kan profiteren zal om half zes duidelijk worden. De kans is groot dat Sven Botman een basisplaats heeft bij de thuisploeg. Tyrell Malacia zit hoogstwaarschijnlijk op de reservebank. De oud-Feyenoorder moet Luke Shaw dit seizoen voor zich dulden.

Voetbal op tv



12.15 uur: Go Ahead Eagles - Ajax, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

12.30 uur: Bologna - Udinese, Ziggo Sport Select - live verslag van het Serie A-duel

13.30 uur: KRC Genk - OH Leuven, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het Pro League-duel

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Feyenoord, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

14.30 uur: FC Utrecht - FC Volendam, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

15.00 uur: AC Monza - Lazio, Ziggo Sport Select - live verslag van het Serie A-duel

15.00 uur: West Ham United - Southampton, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

15.30 uur: FC Köln - Borussia Mönchengladbach, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16.15 uur: Real Madrid - Real Valladolid, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het LaLiga-duel

16.45 uur: Fortuna Sittard - FC Groningen, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

17.30 uur: Newcastle United - Manchester United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

17.30 uur: Werder Bremen - 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

18.00 uur: AS Roma - Sampdoria, Ziggo Sport Docu - live verslag van het Serie A-duel

18.30 uur: Villarreal - Real Sociedad, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het LaLiga-duel

19.00 uur: NOS Studio Sport Eredivisie, NPO 1 - samenvattingen Eredivisie

20.30 uur: Dit was het Weekend, ESPN - terugblik ESPN op het Eredivisie-weekend

20.45 uur: Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, Ziggo Sport Docu - live verslag van het Ligue 1-duel

20.45 uur: Napoli - AC Milan, Ziggo Sport Select - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Atlético Madrid - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel

22.15 uur: NOS Studio Voetbal, NPO 1 - talkshow