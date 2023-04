Van Gangelen twijfelt hardop na interview van Kökçü: 'Ik vind het zo gek'

Jan Joost van Gangelen kan bijna niet geloven dat de spelers van Feyenoord er pas na de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam achterkwamen dat Ajax punten had laten liggen bij Go Ahead Eagles. Vlak voor de aftrap op Het Kasteel liep de wedstrijd in Deventer af.

Orkun Kökçü werd zondag pas tijdens een interview met ESPN op de hoogte gebracht van het feit dat de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax in 0-0 was geëindigd. “Ik wist het echt niet. De trainer heeft het ook niet gezegd in de kleedkamer”, sprak de aanvoerder van Feyenoord, die wel aangaf dat Arne Slot in de rust had gezegd dat de Rotterdammers ‘iets moois’ konden doen.

De uitspraken van Kökcü hebben bij Van Gangelen de wenkbrauwen doen fronsen. “Ik vind het zo gek. Zouden ze het echt allemaal niet weten dat Ajax punten gemorst had?”, vroeg de presentator zich zondagavond bij Dit was het Weekend hardop af.

Het zou Kees Kwakman verbazen als wat Kökçü zei echt klopt. “In de rust wisten ze het al, neem ik aan. Dan loop je toch even naar de fysio of de verzorger?”, vroeg de analist zich af. “Of willekeurig wie dan ook in het stadion”, vulde Van Gangelen hem aan. Kwakman: “Ze hadden het niet nodig qua motivatie, want ze begonnen hartstikke goed aan de wedstrijd.”