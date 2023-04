Van Hooijdonk miste een keiharde ingreep van Heitinga in de eerste helft

Pierre van Hooijdonk vindt dat John Heitinga te laat ingreep in de wedstrijd tegen PSV. De trainer van Ajax voerde slechts twee wissels door, waarvan één in de rust: Brian Brobbey kwam binnen de lijnen voor Calvin Bassey. Volgens Van Hooijdonk had Brobbey al veel eerder zijn opwachting moeten maken.

"Ik vond het echt beschamend wat Ajax de eerste 45 minuten liet zien", stelde Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. "In de tweede helft werd het wat beter. Maar ik vraag me af: als je het vanaf de eerste seconde zo slecht ziet gaan, waarom moet je dan als trainer tot de rust wachten om een aanpassing te doen? Is het dan niet tijdens de eerste helft te herstellen? Je denkt toch: we komen helemaal niet aan aanvallen toe, er is geen enkele diepgang, Tadic probeert alleen maar met zijn arm om de verdediging rond de zestien het aanspeelpunt van een zaalvoetbalteam uit te hangen…"

Artikel gaat verder onder video

Behalve Brobbey viel alleen Lorenzo Lucca nog in, maar dat gebeurde in de 85ste minuut, toen de eindstand (3-0) al was bereikt. "Ik vind dat hij Brobbey eerder had moeten brengen. Die heeft vier goede kansen gehad, waarvan hij een paar zelf creëerde door de loopactie in de diepte, achter de centrale verdediger. Tadic doet dat niet meer. Die snelheid heeft hij eigenlijk nooit gehad en hij voelt zich comfortabeler met een verdediger in de rug. Dan kan hij de bal kaatsen en doorgeven. In goeden doen kan hij dat, maar ook hij was heel slecht."

Bondscoach Ronald Koeman, die ook aanwezig was bij het praatprogramma, vindt dat PSV Ajax 'op de juiste manier heeft bespeeld'. "Er werd heel snel druk gezet, waardoor ze de lange bal moesten spelen. De lange bal ging naar Tadic, maar dat is niet op de zestien van de tegenstander, want dan is het wel gevaarlijk. Dan krijg je lopende mensen en nu was iedere lange bal voor PSV. Je ziet Ajax heel moeizaam en zonder vertrouwen spelen."