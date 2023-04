Veldbestormer FC Groningen kalkte met poep tekst op muur isoleercel

De 38-jarige supporter van FC Groningen die twee weken geleden het veld van de Euroborg bestormde is veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De Groninger is door de rechter niet bestraft voor het betreden van het veld, maar voor het bedreigen van een steward en het met poep besmeuren van een isoleercel.

De man in kwestie bestormde op 19 maart het veld en werd na een korte worsteling met beveiligers vastgehouden in een schoonmaakhok in het stadion. Daar riep hij dat hij een van de stewards 'kapot zou maken'. Eenmaal op het bureau werd de Groningen in een isoleercel geplaatst, waar hij met zijn ontlasting de tekst 'Ik word als een hond behandeld' op de muur schreef.

Daar weet de Groningen-fan naar eigen zeggen weinig meer van. Hij had die dag veel alcohol gedronken. "Ik ben stukken van de film kwijt. Het werd een soort van waas, die middag", aldus de man, die in zijn cel herhaaldelijk via de intercom zou hebben gevraagd of hij naar het toilet mocht. "Ze kwamen maar niet. Ik ga het dan niet in mijn broek doen. Wat daarna is gebeurd, kan ik niet goedpraten. Dat wil ik ook niet."

De officier van justitie eiste een celstraf van zes weken waarvan de helft voorwaardelijk, maar dat vond de rechter te ver gaan. "Alles naast elkaar afwegend, vind ik niet dat u terug de cel in moet. Als we puur kijken naar de feiten, hebben we het niet over de zwaarste varianten van bedreigen of vernielen. Uw gedrag was ernstig, ergerlijk en onbegrijpelijk. Ondanks alles hebt u een stabiel leven opgebouwd en u neemt de verantwoordelijkheid. Ook vind ik dat u al deels publiekelijk bent veroordeeld", sprak hij.

Een geldboete vond de rechter weer een te lichte straf. "Dat komt omdat er nog een taakstraf van 80 uur boven uw hoofd hing toen u deze feiten beging. Ik leg u 30 uur taakstraf op voor wat er 19 maart is gebeurd en de helft van de eerdere straf. Dat betekent dat u in totaal 70 uur moet werken", aldus de rechter. De Groninger moet naast het uitvoeren van de taakstraf 210 euro schoonmaakkosten betalen aan de politie voor het reinigen van de isoleercel.