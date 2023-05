Betrokkenen bij Feyenoord over langer verblijf Slot: 'Dat Tottenham moet nooit meer bellen met zo'n fooi'

Veel mensen die met Feyenoord te maken hebben, zijn blij met het verrassende nieuws van donderdag dat Arne Slot nog een jaar bij de club blijft en niet vertrekt naar Tottenham Hotspur. De handelswijze van The Spurs wordt ook bekritiseerd.

Het woord ‘verrassend’ kwam vaak naar boven toen mensen hoorden dat Slot bij Feyenoord bleef. “Als Premier League-clubs doorpakken, dan ben je normaal natuurlijk kansloos”, zegt voormalig Rijnmond-reporter Sinclair Bischop bij ESPN. “Slot had zelf ook wel oren naar een buitenlands avontuur. Door goed werk van Te Kloese en het feit dat Feyenoord nu ook echt iets te bieden heeft aan Slot, zag het plan er goed uit.”

Artikel gaat verder onder video

De aanhangers, oud-spelers en journalisten vinden dat Slot geen risico neemt om te blijven bij Feyenoord. “Een risico?”, zegt Ben Wijnstekers verbazend in De Telegraaf. “Nee, hij had een risico genomen als hij naar Tottenham was gegaan. Natuurlijk had hij kunnen denken dat daar veel te behalen was, omdat die club nu slecht presteert en achtste staat. Maar zijn uitdaging ligt juist bij Feyenoord.” Woerts deelt dezelfde mening. “Met de begroting van Tottenham komen ze nooit in de topvier. Het is voor een trainer dus een enorm risico om daar te gaan werken. Het is club van net niet, Tottenham. Bovendien is het een kille, koude club.”

Hans Kraay Junior heeft ook geen hoge pet op van Tottenham Hotspur en wijst op het geboden bedrag. “Dat is het grootste lachertje van de laatste tien jaar. Die Londenaren gooien zo driehonderdmiljoen euro de goot in, maar voor een gewenste trainer hebben ze zeven miljoen euro over. Als ik mevrouw Rafaela Pimenta was- de zaakwaarnemer van Slot, die bekend staat als harde onderhandelaar – zou ik zeggen: nooit meer bellen met zo’n fooi.”

De concurrentie heeft nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen en daar kan Feyenoord weleens van profiteren. “Die worden met een stabiele basis aangegaan”, zegt Mario Been bij ESPN over het aankomende seizoen bij de Rotterdammers. Ik denk dat dit momenteel voor Feyenoord het beste is. Zeker gezien je de andere topclubs ziet aanmodderen met hun coaches.” Rinus Israël ziet Feyenoord met Slot wel ogen gooien in Europa. “Je hebt gezien dat Ajax, toen ze zo goed speelden onder Erik ten Hag, het goed heeft gedaan in de Champions League. Ik durf niet te zeggen dat Feyenoord hetzelfde zal gaan presteren als Ajax, maar ik verwacht er wel wat moois van.”

De basis is al gelegd voor Feyenoord met het behouden van Slot en het aantrekken van Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt. Die laatste volgde het nieuws nog niet heel erg op de voet, maar is uiteindelijk toch blij met het aanblijven van de hoofdtrainer. “Je hebt er toch geen enkele invloed op, dus het heeft geen enkele zin om dat wel te doen. Natuurlijk zie je wel wat voorbijkomen over het onderwerp. Eerst zag ik berichtjes dat de kans groot was dat Arne zou vertrekken. En nu is dan zeker dat Arne blijft. Dat is wel mooi. Ik kijk er naar uit onder hem te gaan trainen, omdat ik denk daardoor een betere speler te kunnen worden. Dat was ook een van de reden voor mij om Feyenoord te kiezen.”