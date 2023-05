De Telegraaf meldt Ajax-contact met Blind, Wijffels van het AD spreekt dat tegen: 'Gevalletje Bosz'

De Telegraaf pakte vrijdagmorgen uit met het opvallende nieuws dat Klaas-Jan Huntelaar namens Ajax contact heeft gelegd met Daley Blind en de verdediger heeft gevraagd of hij openstaat voor een terugkeer naar Amsterdam. De verdediger trok een paar maanden geleden nog de deur van de Johan Cruijff ArenA naar zich dicht en tekende vervolgens bij Bayern München, waar hij naar alle waarschijnlijkheid alweer gaat vertrekken. Maar volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is het gerucht over Blind een ‘gevalletje Peter Bosz’.

Ajax speelde op zondag 30 april de bekerfinale tegen PSV en hoopte in die wedstrijd het seizoen nog van een beetje kleur te voorzien. De Amsterdammers gingen rusten met een 1-0 voorsprong en kregen via Brian Brobbey vroeg in de tweede helft dé kans op 2-0, maar hij raakte de paal. PSV maakte niet lang daarna de 1-1 en trok na strafschoppen uiteindelijk aan het langste eind. Ajax bleef met lege handen achter, maar de Amsterdamse achterban ging desondanks met een kleine glimlach naar bed.

Presentator Sjoerd van Ramshorst van Studio Voetbal meldde vlak na de bekerfinale tussen Ajax en PSV dat Peter Bosz benaderd was door de Amsterdammers. Bosz is sinds zijn ontslag bij Olympique Lyonnais werkloos en veel Ajacieden zien in hem een uitstekende kandidaat om volgend seizoen voor de groep te staan in Amsterdam. Het nieuws bleek echter niet te kloppen. Verslaggever Wijffels van het AD sprak het gerucht tegen en de NOS kwam er vervolgens ook op terug. Bosz was helemaal niet benaderd door Ajax.

En als we Wijffels moeten geloven, lijkt dat ook te gelden voor Blind. Volgens De Telegraaf heeft technisch manager Huntelaar namens Ajax aan de routinier gevraagd of hij zou willen terugkeren naar Amsterdam. “Daley Blind? Gevalletje als met Peter Bosz laatst. Speelt niks rond momenteel”, schrijft Wijffels op Twitter. “Na het seizoen gaat-ie eens kijken waar-ie straks verder gaat. Ajax zal sowieso nieuwe wegen inslaan, is de verwachting”, aldus de verslaggever. Volgens De Telegraaf heeft Blind onlangs gesproken met Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Antwerp FC. De verdediger van nu nog Bayern München ‘overweegt serieus’ de overstap te maken naar België.