Drama bij wedstrijd in El Salvador: zeker twaalf doden en tientallen gewonden bij stadionramp

Het is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uit de hand gelopen bij een voetbalwedstrijd in El Salvador. Alianza kreeg op eigen veld bezoek van FAS, maar door de ontmoeting in de Primera División de Fútbol Profesional werd al snel een streep gezet vanwege een stormloop op de tribunes. Volgens de nationale politie zijn daarbij zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Bovendien raakten tientallen gewond.

De ontmoeting tussen Alianza en FAS stond in het teken van het tweede duel in de kwartfinale van de Primera División de Fútbol Profesional, het hoogste niveau in El Salvador. De eerste wedstrijd tussen deze ploegen was geëindigd in een 1-0 overwinning voor FAS, dus Alianza moest voor eigen publiek een achterstand recht zien te zetten. De belangen waren groot en er was veel interesse voor het duel in het Estadio Cuscatlán in San Salvador. Té veel. “De eerste informatie wijst op een stormloop van fans die probeerden binnen te komen om de wedstrijd tussen Alianza en FAS te bekijken”, wordt de nationale politie geciteerd door CNN.

Het onderkomen van Alianza biedt plek aan ruim 53.000 toeschouwers. Volgens de lokale krant La Prensa Gráfica klaagden de fans dat het stadion al overvol was terwijl nog niet iedereen binnen was. De Salvadoraanse minister van Volksgezondheid Francisco Alaba heeft op Twitter laten weten dat er noodteams werden ingezet in het stadion en dat de gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Volgens CNN worden er zo’n negentig mensen, waaronder minderjarigen, behandeld. De meeste gewonden zouden ‘stabiel’ zijn. Alaba laat tevens weten dat er een uitgebreid onderzoek zal komen naar de ramp. “Iedereen zal worden onderzocht: teams, managers, stadion, ticketkantoor, competitie, federatie. Wie de schuldigen ook mogen zijn, zij zullen niet ongestraft blijven.”