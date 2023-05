Hugo Borst wil denigrerende bijnaam voor Feyenoord niet horen

Feyenoord was dit seizoen oppermachtig in de Eredivisie. De ploeg van Arne Slot kan het seizoen beëindigen met 85 punten, wat een evenaring van het clubrecord zou betekenen. Hoewel met name concurrent Ajax dit seizoen door het ijs zakte, is van een 'kampioen van de armoede' dan ook zeker geen sprake, weet Hugo Borst. De columnist van het Algemeen Dagblad wil die term dan ook niet horen.

Borst spreekt van een 'historische titel', met name door de overmacht waarmee die werd verkregen. "Als Feyenoord dan een keertje kampioen werd, dan heette het de kampioen van de armoe. Zo noemde men dat als Ajax het eens niet werd. Of het nou 1924 was of pakweg 1993, het resultaat was bereikt door hoekige mannen met opgestroopte mouwen die louter armzalig voetbal speelden. Werkvoetbal zeiden ze, niet alleen buiten Rotterdam trouwens, want Rotterdam was immers die werkstad."

Nu is dat anders, denkt Borst. "We zullen ons een vrolijk elftal herinneren, met een geweldige spelmaker (Kökçü) die niet te belazerd was het voortouw te nemen. Soms waren ze bijna overijverig. Je zou rustig kunnen zeggen: ze hebben gewerkt als paarden die de tram trokken. Maar beweer je dat, dan ligt het accent weer zo op arbeidsethos en daarmee doe je het voetbal en de symbiose coach-spelers ernstig tekort. Dan ligt dat cliché, dat misverstand op de loer."

"Dat de landstitel door louter hard werken is verkregen. Niets is minder waar", vervolgt Borst. "De concurrentie is werkelijk weggevaagd, op zo'n manier dat het consolideren van de titel een heel normale gedachte is." Komend seizoen zal blijken of dat lukt; dat zou voor het eerst sinds 1962 zijn.