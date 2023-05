Kökçü kraakhelder over transferzomer: 'Als ik een stap kan maken, zou dat heel prettig zijn'

Orkun Kökçü werd enkele weken als aanvoerder kampioen van Feyenoord. De pas 22-jarige middenvelder is uitgegroeid tot een boegbeeld van de Rotterdamse club en had een uiterst belangrijk aandeel in het veroveren van de zestiende landstitel. De kans is echter aanzienlijk groot dat Kökçü, morgenmiddag tegen Vitesse, zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gaat spelen.

In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad gaat Kökçü in op het droomseizoen wat hij gekend heeft. Vanzelfsprekend komen daarin ook zijn toekomstplannen aan bod. “Als ik na dit seizoen wel een stap kan maken, zou dat heel prettig zijn”, is de Turkse middenvelder eerlijk. “Ik heb bij deze club alleen de Champions League niet meegemaakt, maar wie weet kan dat ergens anders ook”, gaat de spelmaker verder.

Kökçü geeft aan dat hij al eerder de hoop had op een transfer. “Ik dacht vorig seizoen al dat ik weg zou zijn.” De middenvelder was een van de weinige die Feyenoord trouw bleef na een droomseizoen waarin het de finale van de Conference League haalde. “Ik speelde toen al vier jaar bij Feyenoord, maar er kwam nog een jaar in Nederland bij. Daar baal je dan wel even van, maar je moet verder”, sprak Kökçü.

Zo gezegd bleef Kökçü Feyenoord trouw, en dat deed hij met maar één doel. “Toen ik mijn eerste contract hier tekende, sprak ik het al uit: ik wilde met Feyenoord kampioen worden”, vertelt de middenvelder, die vijf jaar later zijn droom uit zag komen. “Ik wilde en kreeg nummer 10 en ik mocht als aanvoerder de schaal omhoogtillen. Het was allemaal zo speciaal”, blikt Kökçü terug.