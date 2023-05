D-Day voor Feyenoord en FC Barcelona: kampioenschappen liggen voor het oprapen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 14 mei.

Wedstrijden

Feyenoord – Go Ahead Eagles (16.45 uur)

De dag dat Feyenoord dan eindelijk het kampioenschap kan bewerkstelligen is eindelijk daar. De Rotterdammers zijn bij een overwinning op middenmoter Go Ahead Eagles zeker van de landstitel. Met een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV met nog drie wedstrijden voor de boeg kan de ploeg van Arne Slot eigenlijk niet meer om de schaal heen. Feyenoord moet het tegen de Deventenaren wel doen zonder de geblesseerde Gernot Trauner. De verdediger is geblesseerd aan de knie en moet de komende weken aan zich voorbij laten gaan. Go Ahead heeft nog een kleine kans op deelname aan de Europese play-offs. De ploeg van René Hake moet dan wel zien te winnen van de aanstaand kampioen.

Artikel gaat verder onder video

PSV – Fortuna Sittard (20.00 uur)

PSV komt na Feyenoord in actie en weet dus wat de belangen van het thuisduel tegen Fortuna Sittard zijn. Het feit blijft dat de Eindhovenaren de punten hard nodig hebben om de felbegeerde tweede plaats vast te houden om zodoende volgend seizoen een plekje te hebben in de voorrondes van de Champions League. Een overwinning tegen Fortuna Sittard is daarom zeer gewenst voor de bekerwinnaar. De Limburgers speelden zich vorige speelronde tegen Vitesse zo goed als veilig. Bij een overwinning is de ploeg van Julio Velazquez definitief verzekerd van handhaving in de Eredivisie.





Espanyol – FC Barcelona (21.00 uur)

FC Barcelona kan vanavond de eerste Spaanse landstitel sinds 2018 definitief veiligstellen. De ploeg van Frenkie de Jong dreigde zelfs zonder te spelen al kampioen te kunnen worden, maar omdat aartsrivaal Real Madrid zaterdagavond won van Getafe blijft dat scenario de club bespaard. Uitgerekend tegen stadgenoot Espanyol volstaat een overwinning om de titel over te nemen van De Koninklijke. Mocht het inderdaad zover komen, dan heeft De Jong in zijn vierde seizoen in Catalaanse dienst eindelijk zijn eerste landstitel te pakken in Barcelona. Ook Sergio Busquets, die deze week zijn vertrek aankondigde, krijgt op die manier een fraai eresaluut.





Voetbal op tv

12.15 uur: Vitesse – SC Cambuur, ESPN, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

13:00 uur: Coventry City – Middlesbrough, Viaplay, live verslag van dit duel in de Championship play-offs.

13.30 uur: Antwerp – Club Brugge, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Pro League.

13.30 uur: Hannover 96 – SV Darmstradt 98, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

13.30 uur: Jahn Regensburg – Hamburger SV, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

13.30 uur: SC Paderborn – FC Heidenheim, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

14.30 uur: FC Groningen – Ajax, ESPN 2, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

15.00 uur: Brentford – West Ham United, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

15.00 uur: Everton – Manchester City, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

15.00 uur: Toulouse – FC Nantes, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Ligue 1.

15.25 uur: Chelsea Vrouwen – Manchester United Vrouwen, Viaplay, live verslag van dit duel in de Women’s FA Cup.

15.30 uur: VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

16.00 uur: Bradford City – Carlisle United, Viaplay, live verslag van dit duel in de League Two play-offs.

16.15 uur: Elche CF – Atletico Madrid, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de LaLiga.

16.45 uur: Feyenoord – Go Ahead Eagles, ESPN 2, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

17.05 uur: AS Monaco – Lille, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Ligue 1.

17.30 uur: Arsenal – Brighton & Hove Albion, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

17.30 uur: RB Leipzig – Werder Bremen, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

18.00 uur: Bologna – AS Roma, Ziggo Sport Docu, live verslag van dit duel in de Serie A.

18.30 uur: Union St. Gilloise – Genk, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Pro League.

20.00 uur: AZ – FC Emmen, ESPN 2, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

20.00 uur: PSV – Fortuna Sittard, ESPN, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

20.45 uur: Juventus – Cremonese, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Serie A.

21.00 uur: Espanyol – FC Barcelona, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de LaLiga.