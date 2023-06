'Strijd tussen Feyenoord en PSV barst los: Rotterdammers willen doorpakken voor Pepi'

Ricardo Pepi lijkt na de zomer zo goed als zeker terug te gaan keren in de Eredivisie. De spits staat al een tijdje op het verlanglijstje van Feyenoord en PSV. Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano gaat de strijd om de talentvolle spits de komende tijd losbarsten.

In de nieuwe editie van zijn The Here We Go Podcast bespreekt Romano de situatie van Pepi. "Beide clubs willen hem, maar Feyenoord wil nu doorpakken. Ze hebben al contact gehad met FC Augsburg, die club gaat hij sowieso verlaten. Hij wil nog een seizoen in de Eredivisie blijven. PSV wil eerst de situatie rond de nieuwe hoofdtrainer oplossen."

De belangstelling voor Pepi vanuit Rotterdam en Eindhoven is al langer bekend. Volgens Romano is timing van groot belang om uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen. Pepi ligt nog tot medio 2026 vast bij Augsburg, maar heeft geen toekomst bij de club uit de Bundesliga. Na een persoonlijk succesvol seizoen bij FC Groningen wil hij graag in Nederland blijven.

Pepi (20) maakte namens de degradant twaalf doelpunten en was ook goed voor drie assists. De spits speelde ondanks zijn jonge leeftijd al dertien interlands voor de Verenigde Staten. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten. De transferwaarde van Pepi wordt momenteel door Footballtransfers geschat op 8.1 miljoen euro. Augsburg kocht hem ooit voor ruim zestien miljoen euro.