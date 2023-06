Barendrecht-trainer Van Steensel haalt hard uit naar voetbalbond: 'KNVB is de grote loser'

BVV Barendrecht-trainer Leen van Steensel vindt niet dat zijn ploeg de grote verliezer is van het bewuste verlies tegen GVVV een week geleden, maar juist de KNVB is ‘de grote loser’. Barendrecht stond in de laatste competitiewedstrijd tegen de gasten uit Veenendaal met 3-1 voor, maar gaven het expres weg, omdat de ploeg dan kon gaan spelen in de nacompetitie. Nu heeft de ploeg uit Zuid-Holland vier punten in mindering gekregen en mag het helemaal niet meer meedoen aan de nacompetitie.

Op zaterdag 27 mei stond Barendrecht vijf minuten voor het einde nog met 3-1 voor tegen GVVV, maar als Sparta Nijkerk bleef op 1-1 steken tegen Staphorst en dus kon de ploeg van Van Steensel alleen door naar de nacompetitie om promotie naar de Jack’s League (Tweede Divisie) als het verloor. GVVV zou bij een overwinning het periodekampioenschap pakken, maar had er al één en dus zou die periodetitel doorschuiven naar de nummer drie in de eindstand Barendrecht. Uiteindelijk werd beslist door de KNVB dat de ploeg uit Zuid-Holland vier punten in mindering kreeg en dus ging niet Sparta Nijkerk naar de nacompetitie, maar de nieuwe nummer drie SteDoCo.

“Dit verdient niet de schoonheidsprijs”, reageert Van Steensel bij RTV Rijnmond. “We hebben best wat oude supporters die zijn weggelopen. Die waren boos en teleurgesteld dat we het zo lieten lopen, want we speelden echt een goede wedstrijd. Daar zit een bepaalde schade voor de club in. Maar ik vind niet dat je dat ons mag verwijten. Verzin maar eens een goede manier om in vijf minuten tijd drie tegengoals te krijgen. Die is er niet. Als we honderd keer in deze situatie komen, doen we honderd keer hetzelfde.”

Van Steensel vindt het dan ook meer een fout van de KNVB, dan van Barendrecht. “De club Barendrecht is hier niet de verliezer, wij zijn als spelersgroep en trainersstaf niet de verliezers en de andere clubs zijn ook niet de verliezers. De KNVB is de grote loser. Een ezel stoot zich geen twee tegen dezelfde steen, deze bond doet dat dus wel”, doelt de trainer op een soortgelijk scenario dat HSV Heiloo in 2018 overkwam. Ook deze ploeg kreeg vier punten in mindering.

“De KNVB moet de regels snel veranderen”, vervolgt Van Steensel. “Zorg ervoor dat periodetitels niet doorschuiven. Heeft een periodewinnaar al een periode op zak? Geef die plek dan aan de ploeg die het hoogste staat in de competitie. Zo moet het zijn. Wij hebben 34 wedstrijden geknokt en gevochten. Het was een loodzwaar seizoen. Dit had een waanzinnig mooi toetje geweest, maar het is ons niet gegund. DOVO is tiende geworden en mag nacompetitie spelen. Groene Ster is dertiende geworden op zondag en mag nacompetitie spelen. Dat is niet wat je wil met prestatievoetbal.”

