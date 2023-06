'Edson Álvarez krijgt eerste aanbieding om Ajax komende zomer achter zich te laten'

Het spel rond Edson Álvarez lijkt nu echt op de wagen. Volgens clubwatcher Mike Verweij heeft de middenvelder van Ajax een eerste aanbieding gekregen van Borussia Dortmund. De international van Mexico zou in het Signal Iduna Park een meerjarig contract kunnen ondertekenen.

Vrijdag ging Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf in op de situatie van Álvarez. "Borussia Dortmund heeft Edson Álvarez een eerste voorstel gestuurd voor een meerjarig contract. Dat melden bronnen rond de Duitse club", aldus Verweij, die weet dat er nog geen contact is tussen de clubs. "Tot dusver is er nog geen bod uitgebracht. De gebruikelijke gang van zaken is dat het management van Alvarez nu een tegenvoorstel zal doen, waarna Dortmund zal proberen een mondeling akkoord te bereiken. Dat verwacht ik op zijn vroegst volgende week."

Álvarez heeft nog een contract tot de zomer van 2025 in de Johan Cruijff ArenA. De Mexicaan heeft inmiddels vier seizoenen achter de rug in Amsterdam, maar wil nu graag een nieuwe stap maken. Omdat hij dus nog twee jaar vastligt bij de club verwacht Verweij dat Ajax hem niet zonder slag of stoot gaat laten vertrekken naar Duitsland. "Sven Mislintat zal hoog in de boom gaan zitten. Maar de verwachting is dat Borussia Dortmund bereid is ongeveer 35 miljoen euro vast en bonussen te betalen", stelt de clubwatcher over een mogelijke transfersom. Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano heeft West Ham United ook belangstelling,

Het belooft een drukke transferzomer te worden bij Ajax. De Amsterdammers namen Branco van den Boomen al transfervrij over van Toulouse. De 27-jarige middenvelder tekende een contract voor vier seizoenen. Daarnaast werd in de persoon van Maurice Steijn een nieuwe hoofdtrainer aangetrokken. Inmiddels is ook Hedwiges Maduro als assistent-trainer vastgelegd door de club. De verwachting is dat er ook nog een en ander gaat spelen rond sterkhouders Mohammed Kudus en Jurriën Timber. Ook routinier Davy Klaassen werd al gelinkt aan een transfer.