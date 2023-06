Eerste speelronde nieuwe Eredivisieseizoen bekend: Ajax, Feyenoord én PSV openen met thuiswedstrijd

Het volledige speelschema voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie wordt weliswaar woensdag pas gepubliceerd, maar de wedstrijden die in de eerste speelronde op het programma staan zijn al bekend. FC Volendam en Vitesse trappen de nieuwe jaargang af op vrijdag 11 augustus. Een dag later speelt Ajax een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Landskampioen Feyenoord opent op zondag 13 augustus op eigen veld tegen Fortuna Sittard.

Feyenoord kroonde zich in het afgelopen seizoen op overtuigende wijze tot kampioen van Nederland. Het was de eerste landstitel voor de Rotterdammers sinds 2017. De ploeg van trainer Arne Slot, die in de nadrukkelijke belangstelling stond van Tottenham Hotspur maar Feyenoord trouw bleef, is er uiteraard veel aan gelegen de prestaties in het vorige seizoen een goed vervolg te geven. Om te beginnen dus op zondag 13 augustus in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Limburgers begonnen vorig jaar met torenhoge ambities aan de competitie. Ze baarden opzien door onder andere Burak Yilmaz naar Nederland te halen, maar het huwelijk tussen Fortuna Sittard en de Turkse topschutter werd een teleurstelling. Fortuna Sittard moest uiteindelijk genoegen nemen met de dertiende plek.

Ook PSV zal in het nieuwe seizoen beter voor de dag willen komen. De Eindhovenaren eindigden weliswaar op de tweede plek en legden beslag op de Johan Cruijff Schaal én KNVB Beker, maar waren al in een vroeg stadium kansloos voor de titel. Onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz hoopt PSV een einde te maken aan al die jaren zonder kampioenschap. De oud-trainer van onder meer Heracles Almelo, Ajax en Vitesse trapt af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, dat onlangs in de halve finale van de play-offs voor Europees voetbal werd uitgeschakeld door Sparta Rotterdam. De Spartanen zagen hun succestrainer Maurice Steijn vertrekken naar Ajax, dat zich moet revancheren voor een dramatisch seizoen. De Amsterdammers krijgen in de eerste speelronde bezoek van promovendus Heracles Almelo.

De andere promovendi, PEC Zwolle en Almere City, openen het seizoen met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Sparta Rotterdam en FC Twente. De Tukkers besloten het afgelopen seizoen op de vijfde plaats en rekenden in de finale van de play-offs af met Sparta.

Wedstrijden eerste speelronde:

Vrijdag 11 augustus: FC Volendam - Vitesse (20.00 uur)

Zaterdag 12 augustus: PSV - FC Utrecht (16.30 uur)

Zaterdag 12 augustus: sc Heerenveen - RKC Waalwijk (18.45 uur)

Zaterdag 12 augustus: Ajax - Heracles Almelo (20.00 uur)

Zaterdag 12 augustus: PEC Zwolle - Sparta Rotterdam (21.00 uur)

Zondag 13 augustus: NEC - Excelsior (12.15 uur)

Zondag 13 augustus: AZ - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Zondag 13 augustus: Feyenoord - Fortuna Sittard (14.30 uur)

Zondag 13 augustus: Almere City - FC Twente (16.45 uur)

Het volledige speelschema voor het nieuwe seizoen volgt morgen in de loop van de dag.