Kenneth Perez vroeg specifieke Steijn-statistiek op bij OPTA en komt met weinig hoopvolle woorden voor Ajax

Kenneth Perez is niet al te enthousiast Maurice Steijn als aanstaande trainer van Ajax. De analist vertelt bij het programma Voetbalpraat van ESPN over zijn bevindingen en komt vervolgens met een aantal opvallende statistieken die hij maandag opvroeg bij statistiekenbureau OPTA.

“Het is ook wel grappig met die Sven Mislintat. Vorige week was hij een topper, hij zei veel zinnige dingen, maar nu is hij ineens gestoord. Omdat hij Maurice Steijn heeft aangesteld”, begint Perez, die deze meningen enigszins begrijpt. “Maurice Steijn staat haaks op waar Ajax voor staat. Bij zijn laatste drie clubs in Nederland is hij de trainer die het meest op de lange bal speelt en veel op duelkracht. Ajax heeft natuurlijk een hele andere manier van voetballen”, gaat de oud-prof verder.

Vervolgens komt Perez met een feitje wat hij maandagochtend aan statistiekenbureau Opta had gevraagd. “Bij Ajax is het natuurlijk heel belangrijk om tieners te laten debuteren. Bij Sparta had hij afgelopen seizoen welgeteld twee minuten gegund aan twee tieners”, vertelt de Deen. “Dat zegt natuurlijk ook wel iets over hun jeugdopleiding. Maar het ligt natuurlijk wel uit de visie van Ajax.”

Vincent Schildkamp, ook aanwezig bij Voetbalpraat, spreekt zijn collega tegen. “Onder hem is Sven Mijnans doorontwikkeld, en hij heeft die centrale verdediger (Mike Eerdhuijzen, red.) daar neergezet als vervanger van Adil Auassar”, zegt de ESPN-commentator. “Dat zijn geen tieners, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat het voor een trainer, die in een bepaald stramien te werk gaat, heel moeilijk is om ineens aanvallend voetbal te gaan spelen”, reageert Perez vervolgens.