KNVB houdt rekening met Europese verplichtingen PSV en haalt ontmoeting met Feyenoord naar voren

De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV wordt gespeeld op vrijdag 4 augustus. Het treffen tussen de kampioen en bekerwinnaar van Nederland stond in eerste instantie voor zondag 6 augustus op de programma, maar de KNVB houdt rekening met de Eindhovense verrichtingen in de voorronde van de Champions League. Het eerste fluitsignaal voor de start van het nieuwe voetbalseizoen klinkt om 20.00 uur in De Kuip.

Feyenoord kroonde zich op 14 mei jongstleden op overtuigende wijze voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Twee weken daarvoor veroverde PSV in het stadion van Feyenoord voor de tweede keer op rij de KNVB Beker door na 120 minuten én een strafschoppenreeks af te rekenen met Ajax. De strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat dus tussen Feyenoord en PSV. De Eindhovenaren wonnen de laatste twee edities en hopen het nieuwe seizoen eveneens met een prijs van start te gaan, al zullen ze meer waarde hechten aan plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarvoor zullen ze de voorrondes moeten zien te overleven, die begin augustus van start gaan.

De strijd om de Johan Cruijff-Schaal stond in eerste instantie gepland voor zondag 6 augustus, maar volgens de KNVB werd er bij het intekenen van de wedstrijd al rekening mee gehouden dat er een andere datum moest gaan komen omdat de bekerwinnaar zich als nummer twee van de Eredivisie zou gaan plaatsen voor de voorrondewedstrijden van de Champions League. Vorig seizoen was er bij PSV veel te doen om de Johan Cruijff Schaal. Ajax en PSV troffen elkaar op 31 juli en drie dagen later stond voor PSV het eerste duel met AS Monaco op het programma. De Eindhovenaren kwamen in Monaco nog wel op voorsprong, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Na afloop wees vooral Joey Veerman op de 'matige' planning van de KNVB.