'Luka Modric hakt knoop door en tekent maandag contract voor één seizoen'

Luka Modric (37) wilde afgelopen week tijdens de Nations League nog niet zeggen waar zijn toekomst ligt, maar volgens de Spaanse krant Marca heeft de Kroaat de knoop inmiddels doorgehakt. Hij zou aanstaande maandag zijn handtekening gaan zetten onder een contract dat hem een extra seizoen bij Real Madrid houdt. Daarmee komt een einde aan de geruchten dat hij voormalig teamgenoten Karim Benzema en Cristiano Ronaldo zou gaan vergezellen in Saudi-Arabië.

Het afgelopen seizoen bleek dat Modric ondanks zijn respectabele leeftijd nog altijd van grote waarde voor zowel zijn club als zijn land is. Hoewel hij regelmatig vroegtijdig naar de kant werd gehaald door trainer Carlo Ancelotti, kwam de technicus in 33 van de 38 competitiewedstrijden binnen de lijnen. Ook speelde hij op twee wedstrijden na alle duels in de Champions League mee.

Tijdens de Final Four van de Nations League onderstreepte Modric afgelopen week andermaal dat het met zijn fysieke gesteldheid wel snor zit. In de halve finale tegen het Nederlands elftal ging hij één minuut voor het verstrijken van de tweede verlenging naar de kant. In de na strafschoppen verloren finale tegen Spanje speelde hij zelfs de volle 120 minuten uit. Hij benutte tijdens de penaltyserie bovendien zijn strafschop, maar omdat Lovro Majer en Bruno Petkovic misten greep hij andermaal naast een prijs met Kroatië.

Modric komt al sinds de zomer van 2012 uit voor Real Madrid, dat hem destijds wegplukte bij Tottenham Hotspur. Met De Koninklijke veroverde hij elke mogelijke prijs; zo werd hij drie keer kampioen van Spanje en veroverde hij liefst vijf keer de Champions League, algemeen erkend als de grootste prijs in het mondiale clubvoetbal. Met Kroatië reikte hij op het WK in 2018 tot de finale, waarin Frankrijk te sterk bleek. In dat jaar legde Modric wel beslag op de Ballon d'Or, hij was daarmee de eerste die een elf jaar durende hegemonie van Cristiano en Lionel Messi doorbrak. Op het afgelopen WK bleek Argentinië in de halve finale een maatje te groot, maar wonnen de Kroaten de troostfinale tegen Marokko.

