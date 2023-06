Nederlands elftal favoriet in troostfinale tegen Italië

Nog even en het is zomerstop voor de spelers van het Nederlands elftal. In de Grolsch Veste staat zondagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Tegen Italië wordt gespeeld om de derde plaats in de Nations League. Samen met Jack’s blikt FCUpdate vooruit op de troostfinale.

Het lukte Oranje woensdag niet om de finale van de Nations League te bereiken. Kroatië bleek in De Kuip een maatje te groot en won de halve finale na verlenging met 2-4. Italië moest zijn meerdere erkennen in Spanje. De ploeg van trainer Roberto Mancini ging na een laat doelpunt van Joselu met 2-1 onderuit.

Oranje treedt volgens Jack’s als favoriet aan tegen Italië. Jack’s biedt een odd van 2.28 aan voor een Nederlandse overwinning in reguliere speeltijd. Inzetten op een Italiaanse zege zonder verlenging of doelpunten levert 3.10 keer de inzet op. Voor een verlenging in Enschede staat een odd van 3.50.

De man in vorm bij het Nederlands elftal is Donyell Malen. De 24-jarige aanvaller reeg de afgelopen maanden de doelpunten aaneen bij Borussia Dortmund en was afgelopen woensdag ook trefzeker tegen Kroatië. Een doelpunt van Malen tegen Italië levert 3.05 keer de inzet op. Wout Weghorst (3.65), Cody Gakpo (3.70), Steven Bergwijn (3.95) en Xavi Simons (4.00) zijn andere aanvallers met een hoge odd.