Soap ten einde: Barcelona voorkomt transfervrij vertrek toptalent Gavi

Barcelona heeft dinsdag goed nieuws gekregen over middenvelder Gavi (18). De club mag de speler na het winnen van een hoger beroepszaak alsnog 'gewoon' inschrijven voor de Spaanse competitie. Een transfervrij vertrek van het toptalent wordt daarmee voorkomen.

Eerder dit jaar verlengde Gavi zijn contract bij de Catalaanse club tot medio 2026. Daarin werd echter een clausule opgenomen die Barcelona weleens heel veel pijn had kunnen doen. Gavi zou namelijk transfervrij mogen vertrekken op het moment dat de club hem niet zou kunnen inschrijven voor La Liga. Precies dát dreigde te gebeuren toen de rechtbank vanwege de te grote salarisuitgaven van de club het nieuwe contract ongeldig verklaarde en de inschrijving terugdraaide.

Barcelona ging echter met succes in hoger beroep, waardoor van een transfervrij vertrek geen sprake meer is. Geïnteresseerde clubs kunnen de middenvelder voorlopig zelfs uit hun hoofd zetten; in het contract van Gavi is namelijk een minimale afkoopsom van liefst één miljard euro opgenomen.

Gavi debuteerde al in augustus 2021 onder Ronald Koeman in de hoofdmacht van Barcelona. Amper een maand later, vlak na zijn zeventiende verjaardag, volgde zijn eerste van tot nu toe 21 interlands voor Spanje. In zijn eerste volledige seizoen bij Barça kwam hij liefst 34 keer in actie voor de club, waarin hij twee keer scoorde en zes assists verzorgde. Afgelopen seizoen speelde hij zelfs 49 wedstrijden in alle competities (drie goals, zeven assists).