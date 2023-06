Topvoetballers genieten van trouwfoto's Lieke Martens en Benjamin van Leer: 'Knappe mensen 😍!'

Lieke Martens en Benjamin van Leer zijn in het huwelijksbootje gestapt. De 30-jarige Oranje Leeuwin en de 31-jarige keeper delen dinsdagavond foto's van hun huwelijk op Instagram.

"Ik voelde me fantastisch in deze jurk", schrijft Martens bij een van de foto's. De bruiloft vond plaats bij Rancho del Inglés in het Spaanse Málaga. Martens, speelster van Paris Saint-Germain, en de momenteel clubloze Van Leer zijn zo'n vijf jaar samen. In 2021 lieten ze weten dat ze zich hadden verloofd.

Op Instagram wordt het koppel gefeliciteerd door bekende voetballers als Ada Hegerberg, Shanice van de Sanden, Jackie Groenen, Kika van Es, Danielle van de Donk, Lineth Beerensteyn, Lynn Wilm s en Kostas Lamprou, maar ook door scheidsrechter Jeroen Manschot en oud-international Anouk Hoogendijk.

"Knappe mensen 😍", schrijft Hoogendijk bijvoorbeeld bij de foto's. Lamprou, een collega-doelman van Van Leer, schrijft: "Congrats toppers 🙌❤️ik wens jullie een leven vol gezondheid en liefde 🥰🫶🏼"