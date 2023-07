Ajax last extra oefenduel in: zo kun je de wedstrijd tegen Unterhaching live bekijken

Ajax speelt op de eerste dag van het trainingskamp in Duitsland een extra oefenduel. Dinsdag trapt de ploeg van Maurice Steijn om 17.00 uur af tegen SpVgg Unterhaching, dat uitkomt op het derde niveau. De wedstrijd is via verschillende kanalen live te zien, zo melden de Amsterdammers.

Op de eigen website vermeldt de club dat de wedstrijd wordt uitgezonden op de Ajax App, via ajax.nl én op het YouTube-kanaal van de club. Daarnaast is het treffen met Unterhaching ook te volgen via TikTok, een heuse primeur. "Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse voetbalclub die een wedstrijd via het socialmediaplatform uitzendt", schrijft de club namelijk.

Het eigen TikTok-kanaal van telt maar liefst 8,8 miljoen volgers en is daarmee 'op dit moment het grootste (social) mediaplatform van de club', zo schrijft Ajax verder. De club spreekt dan ook van 'een innovatieve stap om nieuwe doelgroepen op te bouwen.'

Ajax reisde maandag af naar Duitsland, waar de club tot komende zaterdag verblijft op de Adidas Campus in Herzogenaurach. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Bundesliga-club FC Augsburg.