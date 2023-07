Bijlow kan riant salaris verdienen; Man United vindt hem 'een derde van Onana' waard

Justin Bijlow kan bij Manchester United vier keer zoveel verdienen als bij Feyenoord, zo schrijft De Telegraaf. Nieuwe spelers verdienen daar al gauw zes tot acht miljoen euro bruto, weet de krant. Feyenoord houdt de boot echter af.

Volgens het dagblad is André Onana te duur voor Manchester United, omdat Internazionale circa zestig miljoen euro vraagt. In de ogen van the Red Devils is Bijlow 'een derde' van dat bedrag waard, ofwel een slordige twintig miljoen euro. Feyenoord weigert echter een prijskaartje aan de keeper te hangen en wacht af waar Manchester United mee komt.

Bijlow is niet het enige alternatief voor Onana. Manchester United ziet ook Kevin Trapp van Eintracht Frankfurt als serieuze optie en volgt Diogo Costa van FC Porto al langere tijd. Laatstgenoemde moet echter ongeveer evenveel kosten als Onana en lijkt daarom geen reële optie.

Volgens De Telegraaf wilde Bijlow vorig jaar eigenlijk al vertrekken. Hij zag diverse ploeggenoten een transfer maken na het succesvolle Conference League-seizoen. "Hij en Orkun Kökcü vroegen zich toen af wat er van het elftal over zou blijven", aldus de krant. De landstitel volgde en daarmee verwezenlijkte Bijlow, als kind van de club, zijn grote droom. Nu is het tijd voor de volgende stap. "Met een grote prijs zou het fijner zijn om De Kuip te verlaten en dat moment lijkt nu aan te breken."