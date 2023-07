De Oranjezomer reageert op triest nieuws rond Edwin van der Sar

In de talkshow De Oranjezomer is vrijdagavond gereageerd op het trieste nieuws rond Edwin van der Sar. De voormalig algemeen directeur van Ajax werd vrijdag in Kroatië getroffen door een hersenbloeding en ligt op de intensive care. In de uitzending werd er een kort moment bij stilgestaan.

“Edwin, vanuit De Oranjezomer heel veel sterkte”, reageerde presentatrice Hélène Hendriks in de uitzending. Eerder merkte ze op dat het een ‘heel trieste situatie’ is voor Van der Sar, vooral ook omdat echtgenote Annemarie eerder in 2009 al werd getroffen door een hersenbloeding en het triest genoeg dus al de tweede hersenbloeding in de familie van Van der Sar.

“Hij gaf aan bij zijn aftreden bij Ajax dat elf jaar ‘enorm zwaar was’", reageerde Özcan Akyol op het verdrietige nieuws. Daarbij werd wel direct opgemerkt dat het onduidelijk is of dat ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op het ongeval dat Van der Sar overkwam. Dat de enorme druk die bij een club als Ajax altijd speelt niet heeft geholpen voor de voormalig doelman, werd aan tafel ook ter sprake gebracht. Daarbij werd ook voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars nog genoemd, die na zijn vertrek uit Amsterdam ook met hartkwalen kampte.

Edwin van der Sar heeft vrijdag een hersenbloeding gehad. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis op de intensive care en is in stabiele toestand. Zodra er meer concrete informatie is, volgt een update. Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel. We denken aan je’, schreef Ajax eerder op de vrijdag over de situatie van de oud-international.