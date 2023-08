Guus Hiddink stipt positief punt aan bij Ajax: 'Dat is een goede beslissing'

Guus Hiddink is van mening dat Ajax een goede beslissing heeft genomen met de aanstelling van Maurice Steijn. De oud-trainer ziet dat het richting het nieuwe seizoen onrustig is in de Johan Cruijff ArenA. Toch heeft hij er vertrouwen in dat Steijn er het beste van gaat maken.

Steijn werd onlangs aangesteld als opvolger van de vertrokken John Heitinga. Hiddink is lovend over die beslissing van Ajax. "Die keuze vind ik heel goed", aldus Hiddink in gesprek met ESPN. "Ik heb Maurice een paar keer ontmoet bij VVV-Venlo. Hij maakt een goede indruk. Ik ben blij dat mensen die nog niet in de top hebben gewerkt, de kans krijgen. Het is een goed doordachte trainer. Het is goede beslissing om hem, samen met Hedwiges Maduro, daar de leiding te geven."

Toch ziet Hiddink dat Steijn momenteel behoorlijk in het diepe wordt gegooid in Amsterdam. De oefenmeester zag meerdere basisspelers vertrekken en er gebeurde vooralsnog weinig op de transfermarkt. Dat zorgt voor een onrustige achterban. Dat is volgens Hiddink niet vreemd. "Ajax wordt nooit rustig, daar is altijd onrust. Maar die moeten ook mee, zeker gezien hun verleden. Ze moeten ook de Champions League gaan halen dit seizoen."