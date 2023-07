Van der Sar was afgelopen weekend 'een aantal keer even bij'

Edwin van der Sar is afgelopen weekend heel even ‘bij’ geweest. De voormalig algemeen directeur van Ajax werd op vakantie getroffen door een hersenbloeding en sindsdien is alleen naar buiten gekomen dat hij op de intensive care ligt en dat zijn situatie stabiel is. Maar hij is later in het weekend in elk geval even meerdere bij geweest.

Die update geeft Marcel van der Kraan in de Kick-Off-podcast. De ochtendkrant had contact met Miel Brinkhuis, de perschef van Ajax, die jarenlang nauw samenwerkte met Van der Sar en ook ditmaal het woord voerde namens de familie. “Hij staat dicht bij de familie Van der Sar en is een bekwame en hele keurige woordvoerder”, vertelde Van der Kraan.

“Hij heeft vrijdag alleen gebracht wat hij kon brengen. Namelijk dat Edwin op de intensive care lag”, vervolgt Van der Kraan, om vervolgens met een update te komen rond de oud-keeper. “We hebben in het weekend een hele kleine update gekregen, namelijk dat hij af en toe bij geweest is. Of dat uit zichzelf was of dat hij bijgebracht is en al dat soort details, daar kunnen we ons niet over uitlaten. Maar wel dat hij af en toe bij is.”

Tot dusver kwam via Ajax alleen naar buiten dat de situatie van Van der Sar stabiel, maar zorgelijk is. Hoe het nieuws van zijn af en toe bij zijn geduid moet worden in een mogelijk traject van herstel, is niet duidelijk. "Sir Alex Ferguson kwam in 2013 goed uit een hersenbloeding. Zijn vrouw in 2009. Laten we hopen dat er ook voor Edwin een wonder gebeurt en dat hij goed herstelt."