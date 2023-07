Vloekende Maurice Steijn zichtbaar ontevreden na passoefening en haalt zweep erover bij Ajax, Kudus wéér afwezig op training

Op het twitteraccount Ajax Life, dat woensdagochtend aanwezig is tijdens de derde training van Ajax op het trainingskamp in Herzogenaurach, zijn beelden te zien dat trainer Maurice Steijn er geen gras over laat groeien bij zijn ploeg. De oefenmeester zit er kort op tijdens een passoefening. Daarnaast valt ook op dat Mohammed Kudus opnieuw niet aanwezig is.

In eerste instantie is te zien hoe Steijn vloekend staat te kijken naar een passoefening van zijn ploeg. “Help elkaar dan, godverdomme zeg hé”, zegt de nieuwe hoofdtrainer. Een minuut of drie later lijkt het erop dat de oefenmeester al ingrijpt. Ajax Life deelt namelijk beelden van het desbetreffende groepje spelers dat 25 push-ups moet doen. Dit omdat één individu een foute pass zou hebben gegeven.

Sommige supporters genieten van harde aanpak van Steijn. “Goedzo, aanpakken die hap! Het niveau moet omhoog, aanhaken of afhaken”, schrijft een Twitteraar, terwijl een ander vindt dat de oefenmeester 'alle vertrouwen' verdient.

Géén Kudus

Daarnaast is ook te zien dat Mohammed Kudus niet aanwezig is op de training. De middenvelder annex aanvaller zou persoonlijk rond zijn met Chelsea. Echter meldt Voetbal International-journalist Reon Boeringa dat de Ghanees binnen traint wegens fysieke klachten.