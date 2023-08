Christian Giménez verklapt wat hij deze zomer tegen zoon Santiago zei over Feyenoord

Santiago Giménez zette donderdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. De doelpuntenmachine ligt nu tot medio 2027 vast in De Kuip en lijkt dus nog minimaal een jaar in Rotterdam-Zuid te blijven. Tot grote blijdschap van zijn vader Christian Giménez.

YouTube: 'Miljoenenaankoop op de bank bij Feyenoord is waanzinnig'

Het gerucht dat Giménez zijn contract bij Feyenoord ging verlengen, was volgens het Algemeen Dagblad al een tijdje bekend bij insiders. Toch wilde de spits wachten met tekenen zodat zijn vader de oversteek kon maken vanuit Mexico. "Ik ben zo ongelofelijk blij dat hij bij Feyenoord blijft. Dit is de club van zijn hart. En inmiddels ook die van het mijne", vertelde vader Christian bij het ondertekenen van het contract aan het AD.

Artikel gaat verder onder video

Dat medium kreeg naar eigen zeggen exclusief de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het tekenmoment. Bij Feyenoord weet men echter maar al te goed dat er deze zomer veel interesse was en is voor Giménez. Zo was er belangstelling uit onder meer Spanje, Engeland en Portugal. "Er was veel interesse voor hem, maar steeds heb ik tegen Santi gezegd: 'Blijf nou bij Feyenoord, jongen. Je past hier'. Mooi dat het nu zover is", aldus vader Christian.

De spits zelf was ook in de wolken met zijn contractverlenging. Vrijdagavond (20.00 uur) trapt hij het seizoen af met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. "Vanaf het eerste moment dat ik in Rotterdam was, voelde het bijna alsof ik hier hoorde. Die mentaliteit van geen praatjes hebben, van niet interessant doen over jezelf; ik hou ervan. Geloof me: mijn familie en ik houden van deze club", opperde de publiekslieveling.