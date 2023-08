Chuba Akpom raakte onder de indruk: 'Toen ik had opgehangen zei ik tegen mijn manager...'

Chuba Akpom hoefde niet lang na te denken over een overgang naar Ajax. De Engelsman had de clubs naar verluidt voor het uitkiezen, maar was er na een gesprek met Sven Mislintat van overtuigd dat een overstap naar de Nederlandse recordkampioen het beste voor zijn loopbaan zou zijn. Ajax maakte woensdag melding van de komst van Akpom, die voor 12,3 miljoen euro is overgenomen van Middlesbrough. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot maximaal 14,3 miljoen euro.

Akpom en Mislintat zijn geen vreemden van elkaar. “Ik ken Sven van mijn tijd bij Arsenal, ik had hem al eerder ontmoet”, vertelt de kersverse aanwinst van Ajax in gesprek met het clubkanaal. “Het is een goede gozer. We hadden een Zoom-gesprek. Hij is erg grappig en heeft een goed karakter. Toen ik had opgehangen zei ik tegen mijn manager: ‘Stop maar met het praten met andere clubs, ik wil naar Ajax’. Hij hoefde de club niet aan mij te verkopen. Hij vertelde mij over de projecten, de filosofie en hoe de trainer wil spelen. Het is perfect voor de manier waarop ik speel en voor mijn stijl. Het was een makkelijke keuze.”

Mislintat is uiteraard gelukkig met de komst van Akpom. De directeur voetbalzaken van Ajax prijst de Engelsman om zijn veelzijdigheid. “Chuba is een speler die al vroeg, op zijn negentiende, een speciale speler was. Hij speelde als ondersteunende aanvaller, aanvallende middenvelder, soms als vleugelspeler, maar ook als nummer 9. Hij is een veelzijdige speler met veel kwaliteiten. Om eerlijk te zijn had ik al eerder interesse in hem, toen hij negentien was”, aldus Mislintat. De Duitser had Akpom graag naar Borussia Dortmund willen halen, maar de aanvaller verkoos destijds een langer verblijf bij Arsenal boven een avontuur in de Bundesliga.

“Daarna werd hij vaak verhuurd, ik geloof een keer of vier. Dit heeft misschien wel voor wat vertraging in zijn carrière gezorgd”, vervolgt Mislintat. “Ik ben blij voor hem dat hij zich nu op zijn 27e heeft kunnen ontwikkelen tot de spits die hij nu is. Hij is een volwassen speler en het is heel lastig om zo veel goals in het Championship te maken.” Akpom was vorig seizoen in 38 wedstrijden op het tweede Engelse niveau goed voor 28 doelpunten. “Het is een lastige competitie. Veel spelers die zo’n seizoen hadden zoals hij afgelopen seizoen heeft gehad, hebben daarna fantastische seizoenen in topcompetities gehad. Dit is ook wat wij in hem zien, dat het een jongen is in een leeftijdscategorie die wij nodig hebben om het team sterker te maken.”