Johan Derksen: 'Ze zullen mij niet willen hebben, maar ik zou er ook nooit willen werken'

Johan Derksen heeft woensdagavond bij Vandaag Inside uitgehaald naar de NOS. Het is volgens het boegbeeld van de voetbaltalkshow niet mogelijk om bij de publieke omroep een misstap te maken.

Tom Egbers raakte in het voorjaar in opspraak en is inmiddels al maanden niet op televisie te zien, terwijl het contract van wielercommentator Danny Nelissen niet werd verlengd nadat hij onder vuur kwam te liggen door een column van wielerjournalist Marijn de Vries over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Deze woensdag werd bekend dat Pierre van Hooijdonk voorlopig niet welkom is bij Studio Sport.

"Ik vind het beleid van de NOS heel kwalijk. Ze zullen mij niet willen hebben, maar ik zou er ook nooit willen werken. Je mag daar aan die talkshowtafels niet één misstap maken, terwijl mensen van je verlangen dat je in discussie gaat", doet Derksen zijn beklag.

René van der Gijp vindt het belachelijk dat Nelissen aan de kant is geschoven bij de NOS. "Als jij als vrouw in de auto zit bij iemand aan wie je je stoort, dan kan je dat gelijk zeggen", vindt hij. Daar sluit Derksen zich bij aan. "Danny weet alle ins en outs, welke vrouw van een renner met een andere renner neukt. Daar kan hij smaakvol over vertellen. Achterin de auto zit dan blijkbaar een muts die zich eraan ergert. Dan is er plots The Voice en denkt ze: daar kan ik ook mijn steentje aan bijdragen."

Genee stipt aan dat de vrouw in kwestie, De Vries, destijds regelmatig klachten heeft ingediend. "Een verstandige eindredacteur denkt: zit niet te zeuren, die Nelissen doet goed zijn werk. Wees eens een keer grote meid. Waar gaat het over? Je zit er gewoon als volwassen mensen", besluit Derksen.