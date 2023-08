Mohammed Kudus spreekt Nederlands en heeft één vraag aan Ajax

Mohammed Kudus viert woensdag zijn 23ste verjaardag. De aanvallende middenvelder van Ajax verscheen op het trainingsveld, nadat hij enkele dagen afwezig was tijdens het trainingskamp in Herzogenaurach. Hij wilde wel graag een cadeautje van Ajax en vroeg dat in het Nederlands. Ajax deelt de beelden op sociale media, maar vertelt er niet bij of Kudus uiteindelijk iets heeft ontvangen...