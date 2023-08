RB Leipzig meldt zich met nieuw, sterk verbeterd miljoenenbod bij Feyenoord

RB Leipzig heeft volgens 1908.nl een nieuw, mondeling bod uitgebracht op Lutsharel Geertruida. De Duitse topclub hoopt de verdediger voor 25 miljoen euro plus variabelen en een doorverkooppercentage over te nemen van Feyenoord. Het is de verwachting dat Leipzig het bod later deze werkweek formeel indient.

Leipzig probeert Geertruida al enige tijd over te nemen van Feyenoord. Het eerste Duitse bod werd resoluut van tafel geveegd door de kampioen van de Eredivisie. Dat bod bedroeg naar verluidt slechts 15 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan bonussen. Ook het tweede bod van naar verluidt 20 miljoen euro werd niet geaccepteerd door de Rotterdammers.

Nu meldt de club van Xavi Simons zich met nog meer geld in De Kuip. Leipzig kan door de verkoop van Josko Gvardiol aan Manchester City het nodige geld uitgeven. De 21-jarige centrale verdediger staat op het punt om voor om en nabij de negentig miljoen euro de overstap te maken naar de club van trainer Pep Guardiola.

Feyenoord neemt het liefst nog geen afscheid van Geertruida, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in Rotterdam. De verdediger speelde tot nu toe 151 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hierin was hij goed voor vijftien doelpunten en zes assists.